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سياسة

الرئيس الفلسطيني: نحن أول من تصدى لـ"صفقة القرن"

15/8/2018

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية هي أول من وقف ضد ما توصف بـ "صفقة القرن".

وأضاف عباس خلال افتتاح المجلس المركزي لمنظمة التحرير أنه سيتم بحث سبل الرد على قانون القومية الإسرائيلي العنصري.

تصريحات عباس:
  • السلطة الفلسطينية ستستمر في محاربة (صفعة العصر) حتى يتم إسقاطها.
  • لن نصمت على إجراءات إسرائيل الإجرامية.
  • لن نسمح بتمرير المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.
  • سنستمر في دعم أسر الشهداء والأسرى.
  • مصر تبذل جهودا من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية.
  • نحن لن نقبل إلا مصالحة كاملة كما اتفقنا في أكتوبر/تشرين أول2017.
  • نسعى بكل قوة لإنجاح المصالحة في ظل حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد بدون مليشيات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
  • لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة. 
اجتماع المجلس المركزي:
  • المجلس المركزي هو ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير بعد المجلس الوطني.
  • تعقد الاجتماعات مقاطعة كل من الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
  • انطلقت مساء (الأربعاء) أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله.
  • يتضمن جدول أعمال المركزي الذي يستمر على مدار يومين، الوضع الداخلي وضرورة إتمام المصالحة، والقدس واللاجئين.
  • يحمل جدول الأعمال مناقشة آلية الانتقال من السلطة إلى مرحلة الدولة.
  • قضية الدولة حسمت في الأمم المتحدة بقرار عام 2012 وأصبحت فلسطين دولة مراقب لها كافة الحقوق مثل الدول الأخرى.
المصدر : وكالات
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