الرئيس الفلسطيني: نحن أول من تصدى لـ"صفقة القرن"

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية هي أول من وقف ضد ما توصف بـ "صفقة القرن".

وأضاف عباس خلال افتتاح المجلس المركزي لمنظمة التحرير أنه سيتم بحث سبل الرد على قانون القومية الإسرائيلي العنصري.

تصريحات عباس:

السلطة الفلسطينية ستستمر في محاربة (صفعة العصر) حتى يتم إسقاطها.

لن نصمت على إجراءات إسرائيل الإجرامية.

لن نسمح بتمرير المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

سنستمر في دعم أسر الشهداء والأسرى.

مصر تبذل جهودا من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية.

نحن لن نقبل إلا مصالحة كاملة كما اتفقنا في أكتوبر/تشرين أول2017.

نسعى بكل قوة لإنجاح المصالحة في ظل حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد بدون مليشيات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.

اجتماع المجلس المركزي: