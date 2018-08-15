الرئاسة التركية تتوقع أن تحل المشكلات مع الولايات المتحدة

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) أن تركيا ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة إذا أظهرت موقفا بناء من أجل التوصل إلى حل لخلاف دبلوماسي.

أهم تصريحات كالين:

أتوقع أن تحل المشكلات مع الولايات المتحدة، والتي ساهمت في انخفاض الليرة التركية لمستويات قياسية.

يتعين على واشنطن الكف عن محاولة التأثير على القضاء التركي.

تركيا ستواصل العمل لتفادي ضغط الدولار الأمريكي بالتعامل بالعملات الوطنية في التجارة.

تركيا ستمارس حقوقها إذا لم تسلم الولايات المتحدة طائرات إف-35 المقاتلة إلى أنقرة.

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