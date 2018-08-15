الرئاسة التركية تتوقع أن تحل المشكلات مع الولايات المتحدة

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) أن تركيا ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة إذا أظهرت موقفا بناء من أجل التوصل إلى حل لخلاف دبلوماسي.
أهم تصريحات كالين:
- أتوقع أن تحل المشكلات مع الولايات المتحدة، والتي ساهمت في انخفاض الليرة التركية لمستويات قياسية.
- يتعين على واشنطن الكف عن محاولة التأثير على القضاء التركي.
- تركيا ستواصل العمل لتفادي ضغط الدولار الأمريكي بالتعامل بالعملات الوطنية في التجارة.
- تركيا ستمارس حقوقها إذا لم تسلم الولايات المتحدة طائرات إف-35 المقاتلة إلى أنقرة.
معلومات أساسية:
- نشب خلاف حاد بين أنقرة وواشنطن، العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب احتجاز تركيا للقس أندرو برونسون بتهم تتعلق بالإرهاب.
- دفع ذلك الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على اثنين من وزراء حكومة أردوغان وزيادة الرسوم الجمركية على واردات المعادن.
- ردت تركيا بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها المواد الكحولية والسيارات والتبغ.
- خسرت الليرة أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار هذا العام، مدفوعة بالمخاوف من نفوذ أردوغان المتزايد على الاقتصاد ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.