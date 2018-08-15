البيت الأبيض: ترمب محبط لعدم إفراج تركيا عن القس برانسون

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يشعر بالإحباط لعدم إفراج تركيا عن القس الأمريكي أندرو برانسون، في وقت تصعد فيه واشنطن الضغط لإطلاق سراح القس المحتجز منذ عامين.

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، أثارت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قضية اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي يحاكم بتهمة التجسس وتهم متعلقة بالإرهاب.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "الرئيس لديه قدر كبير من الإحباط نظرا لأن القس برانسون لم يُطلق سراحه بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح مواطنين أمريكيين آخرين وموظفين في منشآت دبلوماسية".

وأضافت ساندرز للصحفيين في البيت الأبيض: "سنواصل دعوة تركيا للقيام بالشيء الصحيح والإفراج عن هؤلاء".

وازداد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بسبب احتجاز برونسون.

وأدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التركيين إلى انخفاض كبير في سعر صرف الليرة التي تشهد تراجعا منذ أسابيع قبل أن تعود وتشهد بعض التحسن.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الثلاثاء) بأن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، كما نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر الأربعاء، قرارا رئاسيا ينص على مضاعفة الرسوم الجمركية الإضافية، المفروضة على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.