إهداء السعودية تأشيرات حج لقيادي مسيحي تشعل تويتر

تسببت تقارير إخبارية لبنانية عن منح السعودية تأشيرات حج لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع موجة من الاستغراب والسخرية والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور الساخرة التي تصور "الزعيم المسيحي" اللبناني وهو يرتدي ملابس الإحرام ويقف أمام الكعبة بصحبة زوجته "المحجبة" ستريدا جعجع.

وصول الحاج سمير جعجع وزوجته الحاجة ستريدا الى مكة المكرمة pic.twitter.com/TyiJr6T50g — أحمد اليمن (@ALYamanAhmad) August 13, 2018

وفي تغريدات أخرى، نشرت صور ساخر لجعجع تصوره وهو ملتح ويرتدي عباءة بيضاء على غرار المشايخ "السنة".

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن "القوات اللبنانية" كانت قد تقدمت بطلب 400 تأشيرة، نالت منها ما يزيد على 300.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تقدّم هذا العام بطلب أكثر من 5 آلاف تأشيرة.

وتابعت أن "الشيخ سعد" حصل على ثلاثة آلاف منها، فيما حُجب أكثر من ألفي تأشيرة في آخر لحظة، بحسب الصحيفة.

وتنوعت تغريدات المعلقين على موقع التواصل الاجتماعي ما بين الساخر من تأشيرات الحج السعودية للزعيم اللبناني المسيحي، وما بين معلقين يعقدون مقارنات ما بين ما تفعله السعودية مع قطر من منع من التأشيرات للمواطنين والمقيمين في قطر، وبين السخاء الذي تغدقه على جعجع.

عجيب أن تهدي السعودية 300 فيزا للحج إلى السياسي اللبناني سمير جعجع وهو مسيحي !!!

والأعجب أن تمنع شعب مسلم بأكمله من أداء الحج والعمرة وهو الشعب القطري !!! — Waleed Sharaby (@waleedsharaby) August 15, 2018