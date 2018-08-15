البث الحي
سياسة

إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بعد أسابيع من إغلاقه (فيديو)

15/8/2018

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر كرم أبو سالم المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة والمغلق منذ التاسع من يوليو/تموز وذلك بعد اغلاق استمر 35 يوما.

وأكد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أن المعبر أعيد فتحه اليوم الأربعاء.

ومرت عشرات الشاحنات التي تنقل بضائع بما فيها الوقود، إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

ومنذ التاسع من يوليو/تموز، تمنع اسرائيل الجزء الأكبر من البضائع من المرور بما في ذلك شحنات المحروقات الأساسية للقطاع.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح إن "اسرائيل أعادت صباح اليوم الأربعاء فتح المعبر بشكل اعتيادي أمام إدخال البضائع والمحروقات إلى غزة".

وأوضح أنه سيتم اليوم إدخال نحو 700 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي، ولقطاع المواصلات، من بينهم 300 شاحنة محملة بمواد بناء، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ كميات من المحروقات من بينها غاز الطهي إلى غزة.

ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة وإسرائيل ويتم من خلاله إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
المزيد من سياسة

مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

(تويتر)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)