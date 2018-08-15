إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بعد أسابيع من إغلاقه (فيديو)

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر كرم أبو سالم المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة والمغلق منذ التاسع من يوليو/تموز وذلك بعد اغلاق استمر 35 يوما.

وأكد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أن المعبر أعيد فتحه اليوم الأربعاء.

ومرت عشرات الشاحنات التي تنقل بضائع بما فيها الوقود، إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

ومنذ التاسع من يوليو/تموز، تمنع اسرائيل الجزء الأكبر من البضائع من المرور بما في ذلك شحنات المحروقات الأساسية للقطاع.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح إن "اسرائيل أعادت صباح اليوم الأربعاء فتح المعبر بشكل اعتيادي أمام إدخال البضائع والمحروقات إلى غزة".

وأوضح أنه سيتم اليوم إدخال نحو 700 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي، ولقطاع المواصلات، من بينهم 300 شاحنة محملة بمواد بناء، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ كميات من المحروقات من بينها غاز الطهي إلى غزة.

ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة وإسرائيل ويتم من خلاله إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع.