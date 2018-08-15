إسرائيل تحتج على قرار دولي من أجل الضحايا في فلسطين

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم(الأربعاء) أن إسرائيل احتجت لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب قرارها قبل شهر إنشاء آلية من أجل الضحايا بفلسطين لتقديم شكاواهم ضد إسرائيل من خلالها.
أبرز التطورات:
- الصحيفة قالت إن حالة من القلق الكبير تسود في المستويين السياسي والقانوني في إسرائيل، بسبب الخطوات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية.
- وصفت صحيفة يسرائيل هيوم قرار المحكمة بأنه قرار غير مسبوق.
- حسب أنظمة المحكمة يتم إنشاء آلية يتوجه إليها الجمهور فقط بعد قيام المدعية العامة في المحكمة بالتحقيق في الشكاوى التي تصل إليها.
- أوضحت الصحيفة أنه بالنسبة للقضية الإسرائيلية الفلسطينية لا تزال المُدعية العامة في مرحلة الفحص الأولي فقط.
- اتخذه كل من القضاة بيتر كوبس ومارك برين وراين إدلب، بتاريخ 13 يوليو/تموز الماضي.
- حسب القرار فإن الآلية التي تتوجه إلى الضحايا يجب أن تُقام حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، على أن تقدم المحكمة تقريرا حول العملية كل ثلاثة أشهر.
- الصحيفة قالت إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يثير حالة من القلق لدى المسؤولين السياسيين والقانونيين في إسرائيل.
- إسرائيل قالت في احتجاجها إن قرار المحكمة إنشاء آلية من أجل الضحايا في فلسطين غير موضوعي وبدون صلاحية.
- ونسبت يسرائيل هيوم نسبت لخبراء قانونيين قولهم إن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية اتخذ بعد تقديم فلسطينيين شكوى قبل شهرين، بطريقة تتجاوز الطرق العادية المتبعة في المحكمة.
- كانت السلطة الفلسطينية تقدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في أواخر شهر مايو/أيار الماضي بطلب لفتح تحقيق حول الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية.
- انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر أبريل/نيسان عام 2015.
- إسرائيل ليست عضوا في المحكمة جنائية الدولية.