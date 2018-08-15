إسرائيل تحتج على قرار دولي من أجل الضحايا في فلسطين

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم(الأربعاء) أن إسرائيل احتجت لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب قرارها قبل شهر إنشاء آلية من أجل الضحايا بفلسطين لتقديم شكاواهم ضد إسرائيل من خلالها.

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