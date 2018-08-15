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سياسة

أمير قطر: نقف مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة

15/8/2018

أعلن أمير دولة قطر عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.

وأضاف أمير قطر في تغريدة على موقع تويتر إنهم يقفون مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.

وأشار إلى أنه في إطار المباحثات الهامة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا، البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا".

 

من جانبه تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشعب القطري لوقوفهم إلى جانب تركيا.

وأضاف أردوغان، في تغريدة نشرها باللغتين العربية والتركية عبر حسابه في تويتر: أتقدم باسم الشعب التركي بالشكر الجزيل إلى الشيخ تميم والشعب القطري لوقوفهم إلى جانب تركيا.

 وتابع: لا شك أن علاقاتنا المتينة مع دولة قطر الصديقة والشقيقة ستشهد تطورًا في العديد من المجالات بشكل مستمر.

وأضاف الرئيس التركي: عقدنا اجتماعاً مثمراً وإيجابياً للغاية مع أخي تميم بن حمد آل ثاني، الذي أجرى اليوم زيارة عمل إلى بلدنا.

كما أعرب عن سروره لاستضافة أمير قطر، اليوم، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية في ساحة المجمع الرئاسي، إذ عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية توجه أردوغان والشيخ تميم إلى داخل المجمع الرئاسي للبدء باجتماعهما الثنائي.

وقالت وكالة الأناضول إن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية القائمة بين بلديهما إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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