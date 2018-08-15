أمير قطر: نقف مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة

أعلن أمير دولة قطر عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.

وأضاف أمير قطر في تغريدة على موقع تويتر إنهم يقفون مع تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.

وأشار إلى أنه في إطار المباحثات الهامة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا، البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا".

نقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر .. وفي إطار المباحثات الهامة التي أجريتها في أنقرة اليوم مع فخامة الرئيس أردوغان أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة ١٥ مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا pic.twitter.com/VU1PyIfT0b — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) August 15, 2018

من جانبه تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشعب القطري لوقوفهم إلى جانب تركيا.

وأضاف أردوغان، في تغريدة نشرها باللغتين العربية والتركية عبر حسابه في تويتر: أتقدم باسم الشعب التركي بالشكر الجزيل إلى الشيخ تميم والشعب القطري لوقوفهم إلى جانب تركيا.

وتابع: لا شك أن علاقاتنا المتينة مع دولة قطر الصديقة والشقيقة ستشهد تطورًا في العديد من المجالات بشكل مستمر.

وأضاف الرئيس التركي: عقدنا اجتماعاً مثمراً وإيجابياً للغاية مع أخي تميم بن حمد آل ثاني، الذي أجرى اليوم زيارة عمل إلى بلدنا.

كما أعرب عن سروره لاستضافة أمير قطر، اليوم، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية في ساحة المجمع الرئاسي، إذ عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية توجه أردوغان والشيخ تميم إلى داخل المجمع الرئاسي للبدء باجتماعهما الثنائي.

وقالت وكالة الأناضول إن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية القائمة بين بلديهما إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.