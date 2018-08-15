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سياسة

أربع مسلمات على بعد خطوة من عضوية الكونغرس الأمريكي

سياسية أميركية من أصل صومالي، تنتمي للحزب الديمقراطي
سياسية أميركية من أصل صومالي، تنتمي للحزب الديمقراطي
15/8/2018

فازت أمريكية صومالية في ولاية مينيسوتا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولايتها ما يفسح الطريق أمامها لدخول مجلس النواب كإحدى أوائل النساء المسلمات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من المتوقع أن يشهد الكونغرس الأمريكي، حدثاً تاريخياً بانضمام عربيتين مسلمتين إلى قائمة أعضاءه للمرة الأولى.

إلهان عمر:

وأعلنت إلهان عمر، وهي مسلمة ترتدي الحجاب وعضو في مجلس نواب مينيسوتا، فوزها في الانتخابات التمهيدية في نتيجة أكدتها وسائل الإعلام الأمريكية.

وورد في بيان لها "تم إعلان فوز إلهان عمر في الانتخابات التمهيدية في السباق لعضوية الكونغرس لتمثيل الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا".

وأضاف "كأول لاجئة يتم انتخابها لتولي مقعد في الكونغرس (وثاني امرأة مسلمة بعد رشيدة طليب من ميشيغان)، ستحمل إلهان معها منظورا فريدا وطاقة جديدة إلى العاصمة (واشنطن)".

رشيدة طليب:
رشيدة طليب

وفازت رشيدة طليب (42 عاما)، وهي محامية، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الأسبوع الماضي. ولم يتقدم أي مرشح آخر لمواجهتها وبالتالي ضمنت دخولها إلى مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت عمر في البيان "كل شخص فينا يعد الإلهام الذي نحتاجه لمواصلة الكفاح من أجل ديموقراطية تقربنا من الوعد الأمريكي بالازدهار للجميع والأمل بغد أفضل".

من جهتها، هنأت رشيدة، إلهان قائلة، عبر "تويتر" لا أستطيع الانتظار حتى نمشي معاً على أرضية الكونغرس الأمريكي.. أنا فخورة جداً بك"، بحسب أسوشيتد برس.

ديدرا عبود:

ديدرا عبود

وتسعى المحامية وناشطة حقوق الإنسان، ديدرا عبود، للفوز بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا.

وعبود التي ترتدي الحجاب اعتنقت الإسلام عام 1998، ومتزوجة من علي عاصم عبود، وسبق لها أن ترأست فرع أريزونا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وكذلك المؤسسة الأميركية الإسلامية للحرية.
 

طاهرة أمة الودود
طاهرة أمة الودود

طاهرة أمة الودود، هي أم لسبعة أطفال ومحامية وناشطة اجتماعية. والأبرز هو أنها مسلمة تستيقظ قبل الفجر وتصلي خمس مرات في اليوم وتصوم خلال شهر رمضان.

ومع بلوغها 44 عاما، تواجه أكبر تحد في حياتها يتمثل في محاولتها إقناع الناخبون في ولاية ماساتشوستس التي يشكل البيض غالبية سكانها والكاثوليك أكبر مجموعة دينية فيها بالتصويت لها كأول امرأة مسلمة يتم انتخابها لدخول الكونغرس.

لكن الأمر بالنسبة إليها هو مسألة سياسة وليس دين ويتعلق بتمثيل وتحسين أوضاع سكان غرب ماساتشوستس، وهي منطقة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة عن مستوياتها وحيث يضطر كثيرون لأداء وظيفتين معا.

وطاهرة هي واحدة من سيدات يحاولن أن يصبحن أول نسوة مسلمات يدخلن إلى مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في نوفمبر /تشرين الثاني وذلك بعد 12 عاما من وصول ممثل ولاية مينيسوتا كيث إليسون أول مسلم إلى الكونغرس.

وفي حال نجحت، ستكون أول امرأة من مقاطعتها وأول أمريكية من أصول إفريقية تصل إلى الكونغرس. 

المصدر : وكالات
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