وزير إسرائيلي يؤكد اجتماع نتنياهو مع السيسي سرا بشأن غزة

أكد وزير المالية الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر في مايو/أيار لبحث وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة.

وامتنع متحدث باسم نتنياهو عن التعليق على الاجتماع بعد أوردت القناة العاشرة الإخبارية في إسرائيل النبأ للمرة الأولى أمس الإثنين.

وأفاد تقرير القناة العاشرة بأن السيسي ونتنياهو بحثا تخفيف الحصار الإسرائيلي والإجراءات المصرية على غزة وإصلاح البنية الأساسية للقطاع وشروط وقف إطلاق النار.

ورد وزير المالية موشي كاخلون بالإيجاب على سؤال من إذاعة الجيش الإسرائيلي عما إذا كان على علم بالاجتماع، وأضاف "كل ما سيحدث في غزة سيتم بوساطة ومشاركة مصرية".

وحسب القناة العاشرة فإن اللقاء بين نتنياهو والسيس جرى يوم 22 مايو/أيار ودام بضع ساعات، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان بصحبة وفد صغير من المستشارين وحراس الأمن ومكث في مصر لبضع ساعات قبل أن يعود إلى إسرائيل في ساعة متأخرة من الليل.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني مصاعب اقتصادية طاحنة. ووصف البنك الدولي الوضع في القطاع بأنه أزمة إنسانية بسبب نقص المياه والكهرباء والدواء.

وتفرض إسرائيل ومصر قيودا صارمة على معابرهما الحدودية مع غزة لاعتبارات تقولان إنها أمنية ما أدى إلى انهيار اقتصاد القطاع.

وشهد قطاع غزة زيادة في التوتر منذ 30 مارس/آذار مع بدء مسيرات العودة والتي أدت إلى مواجهات دامية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، استخدمت فيها قوات الاحتلال القوة المفرطة بحق المحتجين السلميين، واستشهد خلالها أكثر من 161 فلسطينيا، منذ ذلك التاريخ.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد، كما تغلق السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر، منذ سنوات، لكن تفتحه استثنائيا للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.