صبي أمريكي يخترق نموذج محاكاة لموقع انتخابات ويغير نتائجه

قال منظمو مؤتمر للتسلل الإلكتروني إن صبيا أمريكيا عمره 11 عاما نجح في اختراق نموذج يحاكي موقع نتائج انتخابات ولاية فلوريدا خلال عشر دقائق.

وتمكن الصبي من تغيير الأسماء والنتائج مما يثير مخاوف بشأن الأمن قبيل انتخابات تجرى على مستوى البلاد.

وكتب منظمو المؤتمر على "تويتر"، الثلاثاء، أن الفتى كان الأسرع بين 35 من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و17 عاما نجحوا جميعا في اختراق نماذج محاكاة لست ولايات غير محسومة النتائج أثناء مؤتمر "ديف كون" للتسلل الإلكتروني الذي عقد على مدار ثلاثة أيام في مطلع الأسبوع الحالي.

وأضافوا أن المؤتمر استهدف اختبار قوة البنية التحتية للانتخابات في الولايات المتحدة وسيتم إرسال تفاصيل نقاط الضعف إلى الولايات.

وقالت الرابطة الوطنية لأمناء الولايات المسؤولة عن فرز الأصوات إنها ترحب بجهود المؤتمر. لكنها قالت إن الأنظمة الفعلية التي تستخدمها الولايات سيكون لها إجراءات حماية إضافية.

وقالت الرابطة "سيكون من الصعب جدا محاكاة هذه الأنظمة نظرا لأن العديد من الولايات تستخدم شبكات فريدة وقواعد بيانات معدة خصيصا ومجهزة ببروتوكولات أمنية جديدة ومتطورة".

يأتي مؤتمر التسلل الإلكتروني في ظل تزايد مخاوف بشأن نقاط ضعف النظام الانتخابي قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات وانتخابات اتحادية.

وقال منظمو المؤتمر إن المشاركين قاموا بتغيير أسماء الأحزاب وأضافوا نحو 12 مليار صوت إلى قوائم المرشحين.