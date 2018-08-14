شاهد: مقتل عشرات في انهيار جسر للسيارات في إيطاليا

انهار جسر للسيارات في مدينة جنوى الساحلية بشمال إيطاليا، الثلاثاء، في حادث قال مسؤول إنه أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.

إدواردو ريكسي، نائب وزير النقل، قال إن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

قال وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيلي على تويتر إنه يتابع "بقلق شديد ما يبدو أنه فاجعة".

وقالت خدمة الإطفاء المحلية إن الجسر انهار حوالي الساعة 1130 بالتوقيت المحلي.

صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش) أثناء هطول أمطار

غزيرة.

عرض التلفزيون صورا للجزء المنهار من الجسر الذي أقيم على الطريق السريع (إيه10) في ستينيات القرن الماضي.

نقلت وكالة أدنكرونوس الإيطالية للأنباء عن رئيس خدمة الإسعاف قوله إن الحادث أسفر عن سقوط "عشرات القتلى".

أجريت للجسر أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

قالت الشركة المشغلة للطريق السريع إن أعمالا لتدعيم أساس الجسر كانت تجري أثناء انهياره مضيفة أن الجسر كان يخضع للمراقبة باستمرار.

انهار الجسر فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان.

الطريق السريع المقام عليه الجسر هو الشريان الرئيسي للريفيرا الإيطالية ولساحل جنوب فرنسا.

توقفت حركة القطارات في مختلف أنحاء مدينة جنوة.