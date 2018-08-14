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سياسة|إيطاليا

شاهد: مقتل عشرات في انهيار جسر للسيارات في إيطاليا

14/8/2018

انهار جسر للسيارات في مدينة جنوى الساحلية بشمال إيطاليا، الثلاثاء، في حادث قال مسؤول إنه أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.

  •  إدواردو ريكسي، نائب وزير النقل، قال إن عدد القتلى مرشح للارتفاع.
  • قال وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيلي على تويتر إنه يتابع "بقلق شديد ما يبدو أنه فاجعة".
  • وقالت خدمة الإطفاء المحلية إن الجسر انهار حوالي الساعة 1130 بالتوقيت المحلي. 
  • صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش) أثناء هطول أمطار
  • غزيرة.
  • عرض التلفزيون صورا للجزء المنهار من الجسر الذي أقيم على الطريق السريع (إيه10) في ستينيات القرن الماضي.
  • نقلت وكالة أدنكرونوس الإيطالية للأنباء عن رئيس خدمة الإسعاف قوله إن الحادث أسفر عن سقوط "عشرات القتلى".
  • أجريت للجسر أعمال إعادة هيكلة عام 2016.
  • قالت الشركة المشغلة للطريق السريع إن أعمالا لتدعيم أساس الجسر كانت تجري أثناء انهياره مضيفة أن الجسر كان يخضع للمراقبة باستمرار.
  • انهار الجسر فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان.
  • الطريق السريع المقام عليه الجسر هو الشريان الرئيسي للريفيرا الإيطالية ولساحل جنوب فرنسا.
  • توقفت حركة القطارات في مختلف أنحاء مدينة جنوة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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