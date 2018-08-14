شاهد: مقتل عشرات في انهيار جسر للسيارات في إيطاليا

انهار جسر للسيارات في مدينة جنوى الساحلية بشمال إيطاليا، الثلاثاء، في حادث قال مسؤول إنه أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.
- إدواردو ريكسي، نائب وزير النقل، قال إن عدد القتلى مرشح للارتفاع.
- قال وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيلي على تويتر إنه يتابع "بقلق شديد ما يبدو أنه فاجعة".
- وقالت خدمة الإطفاء المحلية إن الجسر انهار حوالي الساعة 1130 بالتوقيت المحلي.
- صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش) أثناء هطول أمطار
- غزيرة.
- عرض التلفزيون صورا للجزء المنهار من الجسر الذي أقيم على الطريق السريع (إيه10) في ستينيات القرن الماضي.
- نقلت وكالة أدنكرونوس الإيطالية للأنباء عن رئيس خدمة الإسعاف قوله إن الحادث أسفر عن سقوط "عشرات القتلى".
- أجريت للجسر أعمال إعادة هيكلة عام 2016.
- قالت الشركة المشغلة للطريق السريع إن أعمالا لتدعيم أساس الجسر كانت تجري أثناء انهياره مضيفة أن الجسر كان يخضع للمراقبة باستمرار.
- انهار الجسر فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان.
- الطريق السريع المقام عليه الجسر هو الشريان الرئيسي للريفيرا الإيطالية ولساحل جنوب فرنسا.
- توقفت حركة القطارات في مختلف أنحاء مدينة جنوة.