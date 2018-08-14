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سياسة|السويد

شاهد: شبان يحرقون نحو 100 سيارة في مدينة سويدية

14/8/2018

أحرقت مجموعات من الشبان سيارات في مدينة جوتنبيرغ السويدية وبعض المدن الأخرى المحيطة بها الليلة الماضية.

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين،الثلاثاء، إنها تبدو منظمة "وتشبه تقريبا عملية عسكرية".

وشهدت السويد تصاعدا في العنف في مناطق تعاني من ارتفاع معدل البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية وأحداث أمس الإثنين، رغم عدم اتضاح سببها حتى الآن، كانت أشبه بأحداث الشغب التي وقعت في العاصمة ستوكهولم عام 2013.

وقالت الشرطة إن ما يصل إلى 100 سيارة أُحرقت أو دُمرت في جوتنبيرغ ثاني كبرى المدن السويدية وفي بلدات مجاورة مثل ترولهتان، وهي منطقة صناعية يزيد فيها معدل البطالة، وفالكنبرغ.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت فتى (16 عاما) وشابا (21 عاما) اليوم الثلاثاء وإنها ربما تعتقل آخرين خلال اليوم.

وأكدت الشرطة أن عصابات متورطة في أحداث الليلة الماضية لكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل.

وعلى مدى الأعوام الماضية شهدت عدة بلدات سويدية حوادث عنف متفرقة لكن على نطاق أضيق في منتصف أغسطس/آب الذي يتزامن مع نهاية العطلة الصيفية في العام الدراسي.

وقالت أولا بروم المتحدثة باسم الشرطة "نعتقد أن ما يصل إلى 100 سيارة جرى إحراقها أو تعرضت لأضرار". وأضافت "كانت منظمة ومعدة (سلفا)".

كما أُحرقت عدة سيارات الليلة الماضية في ستوكهولم.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع الإذاعة السويدية "تبدو أنها منظمة تماما. تشبه تقريبا عملية عسكرية… يرد المجتمع دائما بقوة على هذا النوع من (الوقائع)".

وزار لوفين المنطقة اليوم الثلاثاء والتقى مع مسؤولي الشرطة.

ويعد فرض القانون والنظام مسألة أساسية قبل الانتخابات العامة المقررة في التاسع من سبتمبر/أيلول بعدما تسببت أحداث العنف في أنحاء السويد في مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا بالرصاص العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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