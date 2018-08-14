ترمب يصف مستشارة سابقة في البيت الأبيض بأنها "كلبة"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء مجددا مساعدته السابقة أوماروسا مانيغولت نيومان ووصفها بأنها "كلبة" و"مسعورة" و"منحطة".

رفع ترمب من درجة الحرب الكلامية بينهما إلى مستوى غير معهود حتى من قبل الرئيس الذي لا يتورع عن إهانة منتقديه.

كتب ترمب على تويتر "عندما تعطي امرأة مسعورة منحطة باكية، فرصة، وتعطيها وظيفة في البيت الأبيض، أعتقد أن ذلك لا ينفع. أحسنت يا جنرال كيلي لإقالة هذه الكلبة بسرعة".

انتقادات حزبية

أثارت تصريحات ترمب انتقادات فورية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

قال جيف فليك، السناتور الجمهوري الذي ينتقد ترمب باستمرار: "هذه اللغة لا تليق برئيس الولايات المتحدة، ولا يمكن تبريرها، ويجب ألا يوافق الجمهوريون عليها".

أما فريدريكا ويلسون، المتحدثة باسم الديموقراطيين في الكونغرس، فقالت "كيف يجرؤ على ذلك؟"

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