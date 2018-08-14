البث الحي
سياسة

تركيا تطلق سراح جنديين يونانيين محتجزين منذ مارس الماضي

الملازم أغيلوس ميترتوديس، أحد الجنديين اليونانيين المطلق سراحهما مؤخرا في تركيا
الملازم أغيلوس ميترتوديس، أحد الجنديين اليونانيين المطلق سراحهما مؤخرا في تركيا
14/8/2018

أخلى القضاء التركي، الثلاثاء، سبيل جنديين يونانيين على ذمة محاكمتهما بتهمة التجسس في قضية أثارت توترات بين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

  • اعتقلا الجنديان اليونانيان في مارس/آذار الماضي بعد عبورهما الحدود بين البلدين، واتهما بدخول البلاد بصورة غير قانونية ومحاولتهما التجسس العسكري.
    الرقيب ديميتروس كوكلاتزيس، أحد الجنديين اليونانيين المطلق سراحهما مؤخرا في تركيا
    الملازم أغيلوس ميترتوديس، أحد الجنديين اليونانيين المطلق سراحهما مؤخرا في تركيا
اليونان يرحب
  • قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إن قرار إطلاق سراح الجنديين "إجراء عادل" وسيساعد على تعزيز العلاقات بين الجارتين اللتين كثيرا ما تنشب بينهما خلافات.
  • قال تسيبراس: "أتقدم بالتهنئة الى جنديينا وعائلتيهما، لصبرهم وقوتهم وثقتهم بجهودنا جميعا التي أتاحت الوصول الى هذه النهاية السعيدة".    
  • مصدر حكومي يوناني: الجنديان سيعودان إلى البلاد، الأربعاء.
معلومات أساسية
  • الجنديان اليونانيان أكدا أنهما ضلا الطريق بسبب الضباب خلال قيامهما بدورية على الحدود بين البلدين.
  • دفع اعتقال الجنديين بالعلاقات بين تركيا واليونان إلى مزيد من التوتر.
  • التوتر الأخير يعود إلى رفض أثينا تسليم تركيا ثمانية ضباط أتراك هربوا إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تركيا في يوليو/تموز 2016، ومنحوا اللجوء بعد سنة من وصولهم.
  • احتجت أثينا مرارا لدى أنقرة على اعتقال الجنديين وطالب محاميهما ست مرات بإطلاق سراحهما.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

(تويتر)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)