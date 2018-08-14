تركيا تطلق سراح جنديين يونانيين محتجزين منذ مارس الماضي

أخلى القضاء التركي، الثلاثاء، سبيل جنديين يونانيين على ذمة محاكمتهما بتهمة التجسس في قضية أثارت توترات بين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
- اعتقلا الجنديان اليونانيان في مارس/آذار الماضي بعد عبورهما الحدود بين البلدين، واتهما بدخول البلاد بصورة غير قانونية ومحاولتهما التجسس العسكري.
اليونان يرحب
- قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إن قرار إطلاق سراح الجنديين "إجراء عادل" وسيساعد على تعزيز العلاقات بين الجارتين اللتين كثيرا ما تنشب بينهما خلافات.
- قال تسيبراس: "أتقدم بالتهنئة الى جنديينا وعائلتيهما، لصبرهم وقوتهم وثقتهم بجهودنا جميعا التي أتاحت الوصول الى هذه النهاية السعيدة".
- مصدر حكومي يوناني: الجنديان سيعودان إلى البلاد، الأربعاء.
معلومات أساسية
- الجنديان اليونانيان أكدا أنهما ضلا الطريق بسبب الضباب خلال قيامهما بدورية على الحدود بين البلدين.
- دفع اعتقال الجنديين بالعلاقات بين تركيا واليونان إلى مزيد من التوتر.
- التوتر الأخير يعود إلى رفض أثينا تسليم تركيا ثمانية ضباط أتراك هربوا إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تركيا في يوليو/تموز 2016، ومنحوا اللجوء بعد سنة من وصولهم.
- احتجت أثينا مرارا لدى أنقرة على اعتقال الجنديين وطالب محاميهما ست مرات بإطلاق سراحهما.