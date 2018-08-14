تركيا تطلق سراح جنديين يونانيين محتجزين منذ مارس الماضي

أخلى القضاء التركي، الثلاثاء، سبيل جنديين يونانيين على ذمة محاكمتهما بتهمة التجسس في قضية أثارت توترات بين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

اعتقلا الجنديان اليونانيان في مارس/آذار الماضي بعد عبورهما الحدود بين البلدين، واتهما بدخول البلاد بصورة غير قانونية ومحاولتهما التجسس العسكري.

الرقيب ديميتروس كوكلاتزيس، أحد الجنديين اليونانيين المطلق سراحهما مؤخرا في تركيا الملازم أغيلوس ميترتوديس، أحد الجنديين اليونانيين المطلق سراحهما مؤخرا في تركيا

اليونان يرحب

قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إن قرار إطلاق سراح الجنديين "إجراء عادل" وسيساعد على تعزيز العلاقات بين الجارتين اللتين كثيرا ما تنشب بينهما خلافات.

قال تسيبراس: "أتقدم بالتهنئة الى جنديينا وعائلتيهما، لصبرهم وقوتهم وثقتهم بجهودنا جميعا التي أتاحت الوصول الى هذه النهاية السعيدة".

مصدر حكومي يوناني: الجنديان سيعودان إلى البلاد، الأربعاء.

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