السيسي يلتقي العاهل السعودي خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقًا

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان، الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة نيوم الجديدة التي يجري إنشاؤها بجوار البحر الأحمر وخليج العقبة.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

– اللقاء كان في مدينة نيوم شمال غربي المملكة، خلال زيارة للسيسي لم يعلن عنها مسبقًا.

– قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي التقى العاهل السعودي بمدينة نيوم، تلبية لدعوة الأخير، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

– ذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء أن اللقاء شهد تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبي.

– قالت وسائل إعلام رسمية سعودية في 30 يوليو تموز إن الملك سلمان وصل لقضاء فترة راحة في نيوم.

– وقعت الرياض والقاهرة، مطلع مارس/ آذار الماضي، اتفاقية لتطوير أكثر من 1000 كلم مربع من أراضي جنوب سيناء (شمال شرق)، لتكون ضمن مشروع نيوم.

– مشروع نيوم هو منطقة خاصة سيتم بناؤها على أراضٍ سعودية وأردنية ومصرية، لتصبح وجهة سياحية حيوية جديدة على مستوى العالم، بتكلفة 500 مليار دولار.

– تمتد نيوم على مساحة 26.5 ألف كلم مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة الأردني بطول 468 كلم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

– من المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة أعداد السائحين لمنطقة الشرق الأوسط.

– تعتزم السعودية إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم ما بين مدن ومشاريع سياحية، تتضمن إنشاء 50 منتجعًا على البحر الأحمر.

– قال مسؤول سعودي لـ"رويترز" في مارس آذار إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم.