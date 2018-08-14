البث الحي
سياسة

السيسي يلتقي العاهل السعودي خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقًا

العاهل السعودي أثناء استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة نيوم
العاهل السعودي أثناء استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة نيوم
14/8/2018

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان، الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة نيوم الجديدة التي يجري إنشاؤها بجوار البحر الأحمر وخليج العقبة.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

– اللقاء كان في مدينة نيوم شمال غربي المملكة، خلال زيارة للسيسي لم يعلن عنها مسبقًا.

– قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي التقى العاهل السعودي بمدينة نيوم، تلبية لدعوة الأخير، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

– ذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء أن اللقاء شهد تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبي.

– قالت وسائل إعلام رسمية سعودية في 30 يوليو تموز إن الملك سلمان وصل لقضاء فترة راحة في نيوم.

– وقعت الرياض والقاهرة، مطلع مارس/ آذار الماضي، اتفاقية لتطوير أكثر من 1000 كلم مربع من أراضي جنوب سيناء (شمال شرق)، لتكون ضمن مشروع نيوم.

– مشروع نيوم هو منطقة خاصة سيتم بناؤها على أراضٍ سعودية وأردنية ومصرية، لتصبح وجهة سياحية حيوية جديدة على مستوى العالم، بتكلفة 500 مليار دولار.

– تمتد نيوم على مساحة 26.5 ألف كلم مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة الأردني بطول 468 كلم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

– من المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة أعداد السائحين لمنطقة الشرق الأوسط.

– تعتزم السعودية إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم ما بين مدن ومشاريع سياحية، تتضمن إنشاء 50 منتجعًا على البحر الأحمر.

– قال مسؤول سعودي لـ"رويترز" في مارس آذار إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

(تويتر)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)