إسرائيل تشترط هدوء خلال الليل لفتح معبر كرم أبو سالم الأربعاء

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، إن اسرائيل ستفتح معبر كرم أبو سالم للبضائع، الأربعاء، إذا استمر الهدوء طوال الليل حتى ساعات الصباح.
- قال ليبرمان في بيان "إذا استمر الهدوء، الذي بدأ منذ بداية الأسبوع على حدود غزة، حتى ساعات الصباح، سيفتح المعبر الأربعاء الساعة التاسعة صباحا، كما سيتم تمديد منطقة الصيد لتسعة أميال من الشاطئ".
- ليبرمان: القرار جاء في أعقاب "اجتماع تقييمي عقد مع رئيس الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي وممثل الشين بيت (الأمن العام) ومنسق الإدارة المدنية للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".
معلومات أساسية
- منع الاحتلال الإسرائيلي في الثاني من أغسطس/آب دخول إمدادات الوقود عبر معبر كرم سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة، ردا على استمرار إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع.
- بقي المعبر مفتوحا لإدخال الطعام والأدوية، فقط في حالات محددة يتم النظر في كل منها على حدة.
- يعاني قطاع غزة المحاصر من نقص حاد في الكهرباء ويعتمد على عمل المولدات التي تعمل بالوقود أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
- يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على جميع منافذ القطاع، باستثناء معبر رفح على الحدود المصرية.