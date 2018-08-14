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سياسة

أمريكا تنذر تركيا بمزيد من العقوبات إذا لم تطلق سراح القس

مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون
مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون
14/8/2018

جددت الولايات المتحدة تحذيرها لتركيا بفرض المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح قس أمريكي.

جاءت رسالة التهديد بعد يوم من اجتماع جون بولتون، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مع السفير التركي سردار كيليج بشأن قضية القس أندرو برانسون.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن بولتون حذر الدبلوماسي التركي من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات، وقال إنه "لم يحدث أي تقدم" حتى الآن بخصوص قضية برانسون.

وأضاف المسؤول بالبيت الأبيض، طالبا عدم الكشف عن اسمه "ستظل الإدارة حازمة للغاية في هذا الشأن. الرئيس ملتزم مئة بالمئة بإعادة القس برانسون إلى الوطن وإذا لم نشهد أي تحركات خلال بضعة أيام أو أسبوع فقد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وذكر المسؤول أن الإجراءات الإضافية قد تأتي في صورة عقوبات اقتصادية، وقال "سوف يستمر الضغط إذا لم نحصل على نتائج".

وتوترت العلاقات بين البلدين على خلفية احتجاز السلطات التركية برانسون بالإضافة إلى تباين المصالح في سوريا. وضاعف ترمب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية الأسبوع الماضي مما أسهم في تراجع حاد في سعر العملة التركية.

وتتهم أنقرة برانسون بدعم محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل نحو عامين. 

وقال محاميه لـرويترز إن موكله قدم التماسا إلى محكمة تركية لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه.

المصدر : رويترز
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