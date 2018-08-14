أردوغان: سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، وستصنع وتصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بالعملات الأجنبية.

جاء ذلك في كلمة خلال ندوة بوقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) في أنقرة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ16 لوصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم بالبلاد.

وأكد الرئيس التركي، خلال كلمته، أن بلاده عازمة على تقديم مزيد من الحوافز لرجال المال والأعمال الراغبين في الاستثمار بتركيا.

وفيما يلي أهم ما جاء في خطاب الرئيس التركي: