البث الحي
سياسة

أردوغان: سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
14/8/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، وستصنع وتصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بالعملات الأجنبية.

جاء ذلك في كلمة خلال ندوة بوقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) في أنقرة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ16 لوصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم بالبلاد.

وأكد الرئيس التركي، خلال كلمته، أن بلاده عازمة على تقديم مزيد من الحوافز لرجال المال والأعمال الراغبين في الاستثمار بتركيا.

وفيما يلي أهم ما جاء في خطاب الرئيس التركي:
  • إن بلاده تتعرض لهجوم اقتصادي " بعد أن فشلوا في إرغامنا على تنفيذ ما يريدونه على الأرض لم يترددوا في استخدام السلاح الاقتصادي ضدنا ".
  • لفت إلى أن الهجمات الاقتصادية ليست أمرا جديدا وأن هناك هجمات اقتصادية استهدفت تركيا سابقا.
  • الهجمات في الماضي كانت تجري بشكل مستتر، وفي صورة غير مباشرة، لكنها الآن في صورة مباشرة.
  • سنقوم بقلب الطاولة على الولايات المتحدة كي ينقلب السحر على الساحر.
  • للوقوف ضد هذه الهجمات، سيتم العمل على صعيدين اثنين للتعامل مع هذه الإجراءات، الأول اقتصادي، والآخر سياسي.
  • المؤسسات المسؤولة عن القطاع الاقتصادي وعلى رأسها وزارة الخزانة والمالية، تعمل على مدار الساعة لاتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة.
  • إن تركيا تمتلك إحدى أقوى الأنظمة المصرفية في العالم، "لم تُغلق بنوكنا كما حدث في أزمات اقتصادية في آسيا وأوربا في 1994 و2001".
  • يجب عدم إغفال حقيقة وجود بعض المشاكل الواجب حلها، وعلى رأسها عجز الحساب الجاري، والتضخم، ونسب الفائدة.
  • أشار إلى ضرورة المحافظة على الموقف السياسي في صورة متينة، "لاسيما ونحن وأن هذه الهجمات لا تتعلق بالوضع الحقيقي للاقتصاد".
  • الولايات المتحدة لا تستهدف تركيا وحدها من الناحية الاقتصادية،"بل تقف أيضا ضد الصين وروسيا وأوروبا، ودول أخرى، وحتى جارتها كندا".
  • تركيا تقدمت منذ سنوات بطلب للولايات المتحدة لشراء طائرات بدون طيار، وقوبلت برد مفاده أن الكونغرس لا يسمح بذلك "وها نحن اليوم ننتج هذه النوعية من الطائرات، ولا نواجه أي مشكلات في ذلك، وننتج بالقدر الذي نريده".
المصدر : الأناضول + رويترز
المزيد من سياسة

مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

(تويتر)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)