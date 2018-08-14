أردوغان: سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، وستصنع وتصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بالعملات الأجنبية.
جاء ذلك في كلمة خلال ندوة بوقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) في أنقرة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ16 لوصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم بالبلاد.
وأكد الرئيس التركي، خلال كلمته، أن بلاده عازمة على تقديم مزيد من الحوافز لرجال المال والأعمال الراغبين في الاستثمار بتركيا.
وفيما يلي أهم ما جاء في خطاب الرئيس التركي:
- إن بلاده تتعرض لهجوم اقتصادي " بعد أن فشلوا في إرغامنا على تنفيذ ما يريدونه على الأرض لم يترددوا في استخدام السلاح الاقتصادي ضدنا ".
- لفت إلى أن الهجمات الاقتصادية ليست أمرا جديدا وأن هناك هجمات اقتصادية استهدفت تركيا سابقا.
- الهجمات في الماضي كانت تجري بشكل مستتر، وفي صورة غير مباشرة، لكنها الآن في صورة مباشرة.
- سنقوم بقلب الطاولة على الولايات المتحدة كي ينقلب السحر على الساحر.
- للوقوف ضد هذه الهجمات، سيتم العمل على صعيدين اثنين للتعامل مع هذه الإجراءات، الأول اقتصادي، والآخر سياسي.
- المؤسسات المسؤولة عن القطاع الاقتصادي وعلى رأسها وزارة الخزانة والمالية، تعمل على مدار الساعة لاتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة.
- إن تركيا تمتلك إحدى أقوى الأنظمة المصرفية في العالم، "لم تُغلق بنوكنا كما حدث في أزمات اقتصادية في آسيا وأوربا في 1994 و2001".
- يجب عدم إغفال حقيقة وجود بعض المشاكل الواجب حلها، وعلى رأسها عجز الحساب الجاري، والتضخم، ونسب الفائدة.
- أشار إلى ضرورة المحافظة على الموقف السياسي في صورة متينة، "لاسيما ونحن وأن هذه الهجمات لا تتعلق بالوضع الحقيقي للاقتصاد".
- الولايات المتحدة لا تستهدف تركيا وحدها من الناحية الاقتصادية،"بل تقف أيضا ضد الصين وروسيا وأوروبا، ودول أخرى، وحتى جارتها كندا".
- تركيا تقدمت منذ سنوات بطلب للولايات المتحدة لشراء طائرات بدون طيار، وقوبلت برد مفاده أن الكونغرس لا يسمح بذلك "وها نحن اليوم ننتج هذه النوعية من الطائرات، ولا نواجه أي مشكلات في ذلك، وننتج بالقدر الذي نريده".