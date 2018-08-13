شاهد| وزير الداخلية الأردني: خلية السلط متشددة لكنها ليست تنظيما

قال وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين، الاثنين، إن منفذي عملية السلط ليسوا تنظيمًا إرهابيا ولكنهم يحملون أفكارًا تكفيرية.

وعقدت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ظهر الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا حضره وزير الداخلية سمير مبيضين، ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، وقائد قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، بشأن ضبط الخلية الإرهابية بمدينة السلط.

وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:

وزير الداخلية الأردني: التحقيقات لا تزال قائمة وكشفت خطة لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية تستهدف مناطق أمنية وتجمعات شعبية.

وزير الداخلية الأردني: الإرهابيون ليسوا تنظيمًا لكنهم يحملون فكرًا متطرفًا ويؤيدون تنظيم الدولة.

وزير الداخلية الأردني: أعضاء الخلية أردنيون والتحقيقات لم تثبت حتى اللحظة وجود تمويل أجنبي لهم.

قائد قوات الدرك الأردنية: الاستعجال في تنفيذ العملية وسرعة اقتحام مبنى نقب الدبور كان لمنع حدوث جريمة كبرى بحق الأمن الوطني الأردني ولتجنيب الوطن هجمات إرهابية أخرى.

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