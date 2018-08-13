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سياسة|الأردن

شاهد| وزير الداخلية الأردني: خلية السلط متشددة لكنها ليست تنظيما

13/8/2018

قال وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين، الاثنين، إن منفذي عملية السلط ليسوا تنظيمًا إرهابيا ولكنهم يحملون أفكارًا تكفيرية.

وعقدت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ظهر الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا حضره وزير الداخلية سمير مبيضين، ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، وقائد قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، بشأن ضبط الخلية الإرهابية بمدينة السلط.

وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:
  • وزير الداخلية الأردني: التحقيقات لا تزال قائمة وكشفت خطة لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية تستهدف مناطق أمنية وتجمعات شعبية.
  • وزير الداخلية الأردني: الإرهابيون ليسوا تنظيمًا لكنهم يحملون فكرًا متطرفًا ويؤيدون تنظيم الدولة.
  • وزير الداخلية الأردني: أعضاء الخلية أردنيون والتحقيقات لم تثبت حتى اللحظة وجود تمويل أجنبي لهم.
  • قائد قوات الدرك الأردنية: الاستعجال في تنفيذ العملية وسرعة اقتحام مبنى نقب الدبور كان لمنع حدوث جريمة كبرى بحق الأمن الوطني الأردني ولتجنيب الوطن هجمات إرهابية أخرى.
ملك الأردن يتوعد
  • العاهل الأردني عبد الله الثاني توعد من سماهم الخوارج، وذلك في أعقاب الحادث. وترأس الملك عبد الله الثاني، الأحد، اجتماعا لمجلس الأمن الوطني وتعهد بمحاسبة المتورطين في عملية السلط.
  • الملك قال في بيان من القصر: "سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، وسنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم".
  • الحكومة الأردنية أعلنت، مساء الأحد، انتهاء عملية أمنية في مدينة السلط استهدفت "خلية إرهابية" يشتبه في تورطها بهجوم على دورية أمنية بالفحيص غربي عمان الجمعة.
  • الحكومة قالت إنها أحبطت ما وصفته بـ"مخطط إرهابي كبير" كان يستهدف المملكة، بعد عملية السلط التي انتهت بمصرع واعتقال أفراد خلية مسلحة ومقتل أربعة عناصر من قوات الأمن.
المصدر : الجزيرة مباشر
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