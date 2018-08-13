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سياسة|إندونيسيا

شاهد: مبنى ينهار في ثوان جراء زلزال مدمر في إندونيسيا

13/8/2018

أظهرت لقطات فيديو انهيار مبنى في ثوان معدودات جراء زلزال مدمر بقوة 6.2 على مقياس ريختر ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية.

ويظهر في مقطع الفيديو مبنى يحتوي على سوبر ماركت وهو ينهار سريعا، ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الانهيار حيث تم إخلاء المبنى قبل الانهيار يوم الخميس.

وناشدت السلطات عبر مكبرات الصوت السكان البقاء هادئين داخل خيامهم في المواقع التي يقيم بها النازحون جراء الزلزال.

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا (الاثنين) ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة لومبوك بوسط البلاد إلى 436 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوغروهو إن الزلزال الذي وقع في الخامس من أغسطس/آب الجاري تسبب أيضا في إصابة أكثر من 1350 شخصا، فضلا عن تشريد نحو 400 ألف آخرين.

وأشار إلى أن قيمة الخسائر الناجمة عن الكارثة تُقدر بـ 5.4 تريليون روبية (نحو 345 مليون دولار). 

المصدر : رويترز
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