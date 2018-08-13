شاهد: جونسون يقدم الشاي لصحفيين أمام منزله وأزمة النقاب تتصاعد

قدم وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الشاي لصحفيين تجمعوا خارج منزله، الأحد، لكنه رفض التعليق على تصريحاته الأخيرة بشأن البرقع التي من المقرر أن يخضع للتحقيق بسببها.

وظهر جونسون مبتهجا وهو يسير باتجاه مراسلي وسائل الإعلام حاملا صينية عليها أكواب من الشاي. وعلى الرغم من تعرضه لضغوط المراسلين للتعليق على الجدل الذي صاحب تعليقاته الأخيرة، لم يجب جونسون عن الأسئلة واكتفى بالقول "ليس لدي ما يقال في هذا الصدد، باستثناء تقديم بعض الشاي لكم".

وقال مصدر بالحزب إن جونسون سيخضع للتحقيق بشأن احتمال انتهاكه مدونة قواعد السلوك الخاصة بحزب المحافظين بعد إدلائه بتصريحات عن النساء المسلمات اللاتي يرتدين البرقع. وأضاف المصدر أن الحزب تلقى عددا من الشكاوى وسيتم البت فيها عن طريق لجنة مستقلة.

وكتب جونسون، الذي استقال الشهر الماضي بسبب طريقة تفاوض رئيسة الوزراء تيريزا ماي على الخروج من الاتحاد الأوربي، في صحيفة ديلي تلغراف الأسبوع الماضي قائلا إن الدنمارك أخطأت بحظر النقاب الذي لا يظهر من المرأة سوى عينيها.

لكن جونسون وصف الرداء بأنه قمعي وسخيف ويجعل النساء أشبه بصناديق البريد ولصوص البنوك، ما أثار استياء سياسيين آخرين وجماعات المسلمين البريطانيين.

ودعا مجلس مسلمي بريطانيا، الإثنين، رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى إجراء تحقيق نزيه في تعليقات جونسون المسيئة للمنتقبات.

وقال المجلس في رسالة بعثها إلى ماي "إنه يجب ألا يكون أي تحقيق يجريه حزب المحافظين الحاكم مع جونسون بمثابة تمويه فحسب"، وأضاف: لا ينبغي السماح مطلقا لأي شخص أن يتجاوز بحق الأقليات ويمر ذلك بدون عقاب."

ويقدر عدد المسلمين في بريطانيا بنحو 4.1 مليون مسلم، أو ما نسبته 6.3% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 66 مليونا.