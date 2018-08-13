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شاهد: الخوذ البيضاء تنتشل طفلين أحياء من تحت الركام شمالي سوريا

13/8/2018

لقي 36 شخصًا على الأقل حتفهم بينهم أطفال وأصيب كثيرون في انفجار وقع شمالي سوريا، الأحد، حسبما أفاد نشطاء في المعارضة السورية.

وقال الدفاع المدني السوري المعروف بـ"الخوذ البيضاء"، إن الانفجار وقع في قرية سرمدا قرب الحدود التركية وأسفر عن سقوط 36 قتيلًا والكثير من الجرحى.

وأسفر الانفجار أيضًا عن انهيار مبنى من خمسة طوابق دفن تحته الكثير من الضحايا.

ونشر الدفاع المدني تسجيلًا مصورًا يظهر متطوعين ينتشلون طفلين على قيد الحياة من تحت ركام المباني المنهارة.

وقالت وكالة أنباء "سمارت نيوز" التابعة للمعارضة إن بين القتلى مدنيين وكذا عناصر من هيئة تحرير الشام التابعة للقاعدة.

المصدر : أسوشيتد برس
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