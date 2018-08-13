رايتس ووتش: العدالة الغائبة في مجزرة رابعة تستدعي تحقيقا دوليا

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان ما وصفته بغياب العدالة عن ضحايا مجزرة رابعة العدوية في مصر رغم مرور 5 سنوات على المجزرة، وقالت إن هذا يعزز الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الاثنين إن "السلطات المصرية لم تحقق مع أي من أفراد قوات الأمن أو تقاضيهم بعد مرور 5 سنوات على قتلهم المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج وواسع النطاق في ميدان رابعة في القاهرة (بينما) أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات".

وقتل في المجزرة 817 متظاهرا على الأقل برصاص قوات الأمن في غضون ساعات قليلة يوم 14 من أغسطس/آب 2013 أثناء فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، حيث كان التجمع الرئيسي للمحتجين الذين يطالبون بإعادة الرئيس محمد مرسي إلى السلطة، والذي أطاح به الجيش واعتقله في 3 يوليو/تموز 2013.

يعزز الغياب الكلي للتحقيق في أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، والتي ربما تصل إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد 5 سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم".

وأصدرت مصر مؤخرا قانون يقضي بـ"تحصين" كبار الضباط العسكريين من التحقيق معهم بسبب انتهاكات محتملة بعد الإطاحة بمرسي.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أصدرت في أغسطس/آب 2014، نتائج التحقيق الذي أجرته على مدى عام بشأن مذبحة رابعة، وما أعقبها من حوادث قتل جماعية أخرى للمتظاهرين، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد.

وقالت المنظمة إنها اعتمدت في التحقيقات على مقابلات في الموقع فور وقوع الهجمات، واستعراض لساعات من لقطات الفيديو، والأدلة المادية، وتصريحات المسؤولين الرسميين.

وأوضحت أنها خلصت استنادا إلى هذه الأدلة إلى أن عمليات القتل لا تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل من المحتمل أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، لكونها واسعة النطاق وممنهجة على حد سواء، ولوجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزء من سياسة متبعة.

وقالت ويتسن: "من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا. يجب ألا يَأمَن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد".