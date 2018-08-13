خامنئي يرفض عرض ترمب إجراء محادثات

رفض الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الاثنين عرضا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدمه لعقد محادثات من دون شروط مسبقة لتحسين العلاقات بين البلدين.

اتهم خامنئي الحكومة الإيرانية بسوء الإدارة الاقتصادية في مواجهة إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن خامنئي، الذي له القول الفصل في توجيه سياسة البلاد، قوله "أحظر عقد أية محادثات مع أمريكا. أمريكا لا تفي أبدا بتعهداتها في المحادثات".

خامنئي قال أمام حشد من آلاف الإيرانيين: "انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي برهان واضح على أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها".

لكن الزعيم الأعلى استبعد اليوم الاثنين احتمال نشوب مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.

خامنئي: "في الفترة الأخيرة كان المسؤولون الأمريكيون يتحدثون بشكل فج عن إيران. يتحدثون عن حرب وعن مفاوضات. يبالغون في احتمال نشوب حرب مع إيران. لن تكون هناك حرب. لم نبدأ حروبا قط وهم لن يواجهوا إيران عسكريا".

أعادت واشنطن فرض عقوبات صارمة على إيران الأسبوع الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وهدد ترمب بمعاقبة شركات الدول الأخرى إذا استمرت في العمل بإيران.

استهدفت العقوبات تجارة إيران في الذهب ومعادن نفسية أخرى وعمليات الشراء للدولار الأمريكي وقطاع صناعة السيارات.

وقالت واشنطن إن فرصة طهران الوحيدة لتجنب العقوبات هي قبول عرض ترمب للتفاوض على اتفاق نووي أكثر صرامة. ورفض مسؤولون إيرانيون بالفعل العرض من قبل لكنها المرة الأولى التي يعلق فيها خامنئي نفسه علنا على الأمر.

مشكلات اقتصادية

انتقد خامنئي، الذي أدلى بتصريحاته اليوم فيما شهد الريـال الإيراني انخفاضا حادا في قيمته تسبب من قبل في احتجاجات غاضبة، حكومة الرئيس حسن روحاني الذي قاد إبرام الاتفاق النووي بهدف إنهاء عزلة إيران السياسية والاقتصادية.

خامنئي: "أكثر من العقوبات، تفرض سوء الإدارة الاقتصادية (للحكومة) ضغوطا على الإيرانيين العاديين… لا أسميها خيانة، لكنه خطأ فادح في الإدارة".

خامنئي: "بإدارة وتخطيط أفضل يمكننا مقاومة العقوبات والتغلب عليها" في محاولة على ما يبدو لتوجيه غضب الرأي العام بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية نحو حكومة روحاني.

خامنئي: المسؤولون "الفاسدون يجب أن يعاقبوا بحزم".

فقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل/نيسان تحسبا للعقوبات الأمريكية الجديدة، متأثرا في الأساس بالطلب القوي على الدولار من الإيرانيين العاديين الذين يسعون لحماية مدخراتهم.

ألقى مسؤولون إيرانيون مسؤولية انخفاض قيمة العملة والارتفاع السريع في قيمة العملات الذهبية على "الأعداء" وألقت السلطات القبض على أكثر من 60 شخصا من بينهم العديد من المسؤولين باتهامات تصل عقوبة بعضها للإعدام.

تطورات عسكرية