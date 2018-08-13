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تلفزيون إسرائيلي: نتنياهو التقى السيسي سرا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر 2017
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر 2017
13/8/2018

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد قمة سرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر في شهر مايو أيار الماضي.

ورفض متحدث باسم نتنياهو التعليق على هذا التقرير ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤولين مصريين.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين كبار لم تذكر أسماءهم أن الاجتماع عقد يوم 22 من مايو/أيار.

وقالت القناة نقلا عن المصادر الأمريكية إن المحادثات بين نتنياهو والسيسي تركزت على إمكان التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة، وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، وتخفيف الحصار الإسرائيلي، وإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية.

وحسب القناة فإن اللقاء بين الاثنين دام بضع ساعات، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان بصحبة وفد صغير من المستشارين وحراس الأمن ومكث في مصر لبضع ساعات قبل أن يعود إلى إسرائيل في ساعة متأخرة من الليل.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني حصارا وصعوبات اقتصادية كبرى. ووصف البنك الدولي الوضع هناك بأنه أزمة إنسانية مع نقص المياه والكهرباء والدواء.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي ومصر قيودا صارمة على معابرها الحدودية مع غزة.

واستشهد 161 فلسطينيا على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات أسبوعية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة بدأت في 30 من مارس/آذار في حين قتل جندي إسرائيلي واحد برصاص قناص فلسطيني خلال تلك المدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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