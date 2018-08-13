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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يصف مساعدة سابقة له بـ"الحمقاء"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
13/8/2018

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساعدته السابقة أماروس مانيغولت نيومان ووصفها بـالحمقاء، وذلك إثر تشكيكها في قواه العقلية.

ونشرت نيومان مقتطفات من كتابها حول البيت الأبيض، الذي يحمل عنوان "المختل: مشاهدة من بيت ترمب الأبيض".

ووصف ترمب مساعدته السابقة عبر تغريدة نشرها في حسابه بتويتر اليوم (الاثنين) بـالحمقاء، وشدد على أن طردها كان للمرة الأخيرة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سبق أن طردت (نيومان) لثلاث مرات، وتوسلت لي (من أجل) وظيفة، مضيفا أنها توسلته والدموع في عينها.

وتابع ترمب هجومه على مساعدته السابقة بالقول: الموظفون في البيت الأبيض يكرهونها، فقد كانت شريرة وليست ذكية وفق تعبيره.

وحسب عدد من وسائل الإعلام الأمريكية التي نشرت مقتطفات من الكتاب، فإن نيومان مساعدة ترمب السابقة لشؤون الاتصالات في البيت الأبيض، شككت في القوى العقلية لترمب، وتعتزم نشر الكتاب بالكامل غدا الثلاثاء.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن الكتاب تضمن حديث لنيومان عن رؤيتها ترمب وهو يبتلع وثيقة رسمية سرية، في سياق تشكيكها في قواه العقلية.

وكانت نيومان، أقيلت صيف العام الماضي، على إثر خلافات حادة مع ترمب، على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا، بين اليمين المتطرف ومناهضي العنصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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