الصين تنفي اعتقال مليون من مسلمي الأويغور والأمم المتحدة تؤكد

رفضت الصين ما أعلنته لجنة تابعة للأمم المتحدة أنه من المحتمل أن يكون نحو مليون فرد من أقلية الأويغور العرقية محتجزين في معسكرات في إقليم سينكيانغ المتمتع بالحكم الذاتي.

لكن بيجين قالت إن بعض الأشخاص تلقوا برامج إعادة تأهيل بعد أن ضللهم متطرفون.

"هو ليانهي"، نائب مدير عام إدارة الجبهة الموحدة للعمل باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قال إن السلطات في إقليم سينكيانغ في أقصى غرب البلاد تحمي الحقوق الكاملة لجميع المواطنين على حد سواء.

تقول الصين إن إقليم سينكيانغ يواجه "تهديدا خطيرا من متشددين إسلاميين وانفصاليين يدبرون هجمات ويثيرون التوترات بين أقلية الويغور المسلمة وأغلبية هان العرقية".

"هو" قال للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في اليوم الثاني من مراجعتها الدورية لسجل الصين "القول بأن مليون شخص محتجزون في مراكز إعادة تأهيل عار تماما من الصحة".

المسؤول الصيني: "فيما يتعلق بحرية المعتقد الديني، يضمن إقليم شينجيانغ للمواطنين حرية العقيدة ويحمي الأنشطة الدينية المعتادة".

"هو": "الذين ضللهم المتطرفون سيتلقون المساعدة عن طريق إعادة التوطين وإعادة التأهيل".

وقال "هو" إن الصين شنت حملة على "جرائم الإرهاب والتطرف" في شينجيانغ في إطار القانون وأوضح أن عمليات اغتيال وتفجير وتسميم نفذت هناك.

لكنه قال إنها لا تستهدف أية أقلية عرقية بعينها ولا تسعى "للقضاء على الإسلام" في الإقليم الواقع في أقصى غرب البلاد.

في وقت سابق اليوم (الاثنين) وفي أول رد للصين على انتقادات الأمم المتحدة قالت صحيفة حكومية إن إجراءات الأمن المكثفة للغاية في سينكيانغ ساعدت في تجنب "مآس كبيرة".

الأمم المتحدة ترد