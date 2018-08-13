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سياسة|مصر

الداخلية المصرية تعلن تصفية 6 أشخاص في منطقة سكنية

13/8/2018

قالت وزارة الداخلية المصرية (الاثنين) إنها قتلت ستة أشخاص كانوا مسلحين أثناء تبادل لإطلاق النار في محافظة الجيزة.

وأضافت الداخلية في بيان أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني (جهاز استخبارات تابع لها) باتخاذ إحدى الخلايا (الإرهابية) وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وكراً للاختباء تمهيداً لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

واتهم بيان الداخلية عناصر من الخلية بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية، ورجال القوات المسلحة والشرطة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقالت إنه تم مداهمة المكان وبادرت العناصر الإرهابية بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران

وأردف البيان أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل 6 عناصر، من دون الكشف عن ضحايا ولا إصابات في صفوف الشرطة.

وأظهرت الصور التي نشرها الداخلية على صحفتها على فيسبوك إصابة ثلاثة أشخاص بأعيرة في الرأس ووجود سلاح على الأرض بجوار كل جثة.

وكشفت الداخلية عن هوية 3 من القتلى، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بينما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وأشارت الوزارة أنه تم العثور بحوزتهم على أسلحة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

ولم يتسن التأكد من الرواية الرسمية من مصادر مستقلة، لكن مراكز حقوقية محلية ودولية تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها تصفية مدنيين عزل حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.

المصدر : وكالات
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