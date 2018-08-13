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سياسة|هولندا

اعتقال هولندي أشعل حريقا بالقنصلية التركية في أمستردام

القنصلية التركية في أمستردام - أرشيفية
القنصلية التركية في أمستردام - أرشيفية
13/8/2018

ذكرت شبكة (إن.أو.إس) الهولندية أن رجلا اعتقل بعد إلقاء عبوات طلاء وقنابل حارقة على القنصلية التركية في أمستردام مساء أمس السبت، مما تسبب في اندلاع حريق صغير في حديقتها الأمامية.

وذكرت شبكة "إن أو إس" أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات.

ونقلت الشبكة عن القنصل التركي تولجا أوركون قوله إن الرجل هولندي الجنسية ويبلغ من العمر 34 عاما.

ولم تكشف الشرطة الهولندية عن جنسية الرجل أو دوافعه المحتملة، لكنها أكدت أن هناك عملية اعتقال تمت بعد فترة وجيزة من حدوث الواقعة مساء السبت.

وقال أوركون إن الرجل ألقى ثلاث عبوات بدائية الصنع على القنصلية وأظهرت لقطات أجهزة المراقبة الأمنية أن اثنتين منها، وهما عبارة عن مجموعة من عبوات الطلاء المربوطة ببعضها وقنبلة حارقة، لم تشتعلا.

وأضاف أن الثالثة، وهي قنبلة حارقة أخرى، أشعلت الحريق في الحديقة.

المصدر : رويترز
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