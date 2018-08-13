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سياسة|باكستان

اتفاق عسكري لتدريب الجيش الباكستاني في روسيا

اتفاق باكستاني روسي على تعزيز التعاون العسكري
اتفاق باكستاني روسي على تعزيز التعاون العسكري
13/8/2018

وقعت باكستان وروسيا اتفاقًا هذا الأسبوع قالتا إنه سيتم بموجبه تدريب ضباط الجيش الباكستاني في روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

تعاون عسكري:
  • وزارة الدفاع الباكستانية، قالت في بيان الأربعاء الماضي، إن البلدين وقعا اتفاقية يتم بموجبها تدريب جنود الجيش الباكستاني في المؤسسات العسكرية الروسية.
  • بموجب الاتفاقية، يمكن أن يدرس ضباط الجيش الباكستاني في روسيا ويتم تدريبهم هناك. وتعد الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين إسلام أباد وموسكو.
  • يأتي هذا بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخفض التدريب العسكري للجنود الباكستانيين في الولايات المتحدة، وفقًا للوكالة.
  • الاتفاق "يؤكد اعتماد باكستان المتزايد على روسيا لاحتياجاتها العسكرية".
أخطر بلد في العالم
  • مايكل موريل، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق بالوكالة، قال إن "باكستان هي أخطر بلد في العالم -ليس هذا العام، وليس العام المقبل، ولكن بالتأكيد على الطريق"، وفق موقع أكسيوس الأمريكي.
  • باكستان لديها خامس أكبر عدد من السكان في العالم، وهي خامس أكبر ترسانة عسكرية وسادس أكبر ترسانة نووية.
  • الخطر يبدأ، كما يقول موريل، مع وجود اقتصاد مختل وعدد سكان سريع النمو من الشباب من دون تعليم ولا فرص عمل.
المصدر : صحف أجنبية
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