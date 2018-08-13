اتفاق عسكري لتدريب الجيش الباكستاني في روسيا

وقعت باكستان وروسيا اتفاقًا هذا الأسبوع قالتا إنه سيتم بموجبه تدريب ضباط الجيش الباكستاني في روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

تعاون عسكري:

وزارة الدفاع الباكستانية، قالت في بيان الأربعاء الماضي، إن البلدين وقعا اتفاقية يتم بموجبها تدريب جنود الجيش الباكستاني في المؤسسات العسكرية الروسية.

بموجب الاتفاقية، يمكن أن يدرس ضباط الجيش الباكستاني في روسيا ويتم تدريبهم هناك. وتعد الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين إسلام أباد وموسكو.

يأتي هذا بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخفض التدريب العسكري للجنود الباكستانيين في الولايات المتحدة، وفقًا للوكالة.

الاتفاق "يؤكد اعتماد باكستان المتزايد على روسيا لاحتياجاتها العسكرية".

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