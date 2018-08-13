أكاديمي كندي يسخر من قناة "العربية" بعدما زعمت اعتقاله

سخر أكاديمي كندي من مزاعم قناة "العربية" السعودية بأنه معتقل في كندا بسبب آرائه السياسية.

وغرد جوردان بيترسون، الأستاذ بجامعة تورنتو على حسابه على تويتر، قائلا: "ساعدوني! ساعدوني! أنا أتعرض للقمع!" ونشر إلى جوار التغريدة صورة من تقرير لقناة العربية تزعم فيها أنه من سجناء الرأي في كندا بسبب آرائه السياسية.

وكان تقرير قناة العربية قد أشار إلى أكاديمي آخر باعتباره أحد سجناء الرأي في كندا، وهو دينيس رانكورت، البروفيسور بجامعة أوتاوا، والذي غرد على حسابه على تويتر أيضا مشيرا إلى مقابلة مع شبكة سبوتنيك الروسية الأسبوع الماضي ما يؤكد عدم تعرضه للاعتقال.

وكانت قناة العربية ووسائل إعلام سعودية أخرى قد بثت سلسلة تقارير على مدى أسبوع اتهمت فيها كندا بانتهاك حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والسكان الأصليين، كما زعمت بوقوع انتهاكات واسعة للمحتجزين في السجون الكندية.

قناة "العربية" زعمت بتعرض السجناء لانتهاكات في السجون الكندية

وأثارت هذه المزاعم موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع قناة العربية إلى حذف التقرير من على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه الحملة الدعائية ردا على المطالبات الكندية للسلطات السعودية بالإفراج عن نشطاء من المجمع المدني وحقوق المرأة، والتي ردت عليها الرياض بطرد السفير الكندي واستدعاء السفير السعودي من أوتاوا، كما أعلنت وقف برامج ابتعاث الطلاب السعوديين في كندا.