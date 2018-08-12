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سياسة|إيطاليا

وزير الداخلية الإيطالي: لن نسمح ببناء مساجد جديدة

نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني
نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني
12/8/2018

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، (الأحد)، إنه لن تكون في البلاد مساجد جديدة.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن تخصيص أراض لهذا الغرض يثير "غضب" المواطنين الإيطاليين.

تصريحات وزير الداخلية:
  • منح أراض من البلديات لبناء مساجد جديدة سيكون ضربا من الجنون. 
  • المواطنون الإيطاليون يشعرون بالغضب عند تخصيص مساحات لتشييد مساجد.
  • المواطنون محقون في غضبهم ولذا لا لمساجد جديدة. 
  • سالفيني يتزعم حركة "رابطة الشمال" اليمينية.
المساجد في إيطاليا:
  • يوجد أكثر من 700 مكان عبادة للمسلمين في إيطاليا
  • عدد المساجد الرسمية لا يتعدى 6 فقط
  • يؤدي أغلب المسلمين صلاة الجماعة في أماكن موقتة.
المسلمون في إيطاليا:
  • وفق معطيات رسمية يبلغ عدد المسلمين في إيطاليا مليونا و613 ألفا.
  • يحمل 150 ألفا من المسلمين الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية.
    يبلغ إجمالي عدد سكان إيطاليا نحو 60 مليون نسمة.
برنامج الحكومة:
  • برنامج الائتلاف الحاكم ينص على تتبع تمويل بناء المساجد، وأماكن العبادة.
  • برنامج الحكومة يعمل على السيطرة الفورية على جميع الجمعيات الإسلامية، والمساجد والمصليات الراديكالية وإغلاقها ولو كانت مقننة.
  • الائتلاف الحاكم يجمع بين "رابطة الشمال" وحركة "خمس نجوم" الشعبوية.
المصدر : الأناضول
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