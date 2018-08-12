مصر: اعتقال 7 بينهم امرأتان لصلتهم باستهداف كنيسة

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، الأحد، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على سبعة بينهم امرأتان لصلتهم بمهاجم قالت إنه فجر نفسه بالقرب من كنيسة في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

وكانت وسائل إعلام رسمية قالت إن أجهزة الأمن احبطت أمس السبت محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف كنيسة العذراء في منطقة مسطرد.

وقال بيان الداخلية إن أجهزة الأمن حددت هوية الانتحاري وتبين أنه يدعى عمر محمد أحمد مصطفى.. مواليد القاهرة." وأضافت الوزارة أن من بين السبعة المقبوض عليهم امرأتين تعيش إحداهما في منطقة الزمالك الراقية بالقاهرة.

وبعد دهم مكان وجود الخلية، قالت الشرطة إنها عثرت على أدلة تثبت ضلوعها في الهجوم على الكنيسة وتخطيطها لاعتداءات أخرى.

وتعرضت عدة كنائس في مصر لهجمات في السنوات الأخيرة، أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص منذ 2016، وأعلن تنظيم الدولة الذي ينشط في محافظة شمال سيناء مسؤوليته عن أغلبها.

وفي أبريل/نيسان 2017، وخلال الاحتفال بأحد الشعانين، هاجم انتحاريون كنيستين في طنطا والاسكندرية شمال مصر ما أسفر عن 45 قتيلا.