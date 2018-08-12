روسيا "مستعدة" لإلغاء تأشيرة الدخول لفئات من الأتراك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعدادها لإلغاء تأشيرة الدخول لفئات من الأتراك.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، الأحد، بخصوص الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا يومي 13 و14 أغسطس/ آب الجاري.

وقال البيان إن لافروف سيبحث العديد من الموضوعات خلال لقائه مع وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو أثناء الزيارة، بينها تسهيل سفر مواطني الدولتين.

وأضاف أن موسكو مستعدة لإلغاء تأشيرة الدخول بالنسبة لبعض الفئات من المواطنين الأتراك.

وأوضح أن لافروف سيبحث في لقائه مع غاويش أوغلو عددا من الموضوعات على رأسها المسائل المتعلقة بحل الأزمة السورية، بالإضافة للبحث الموسع للعديد من المسائل الإقليمية المتعلقة بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وجنوب القوقاز، وأوكرانيا، والبحر الأسود.

وأشار البيان إلى أن العلاقات الاقتصادية ستكون على طاولة البحث أيضا، ورحب بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.