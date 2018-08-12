السلطات السعودية تعتقل الشيخ ناصر العمر

قال نشطاء حقوقيون إن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ ناصر العمر ليلتحق بقائمة طويلة من المعتقلين من الناشطين السياسيين والحقوقيين والعلماء والدعاة في المملكة.

ونشر حساب "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر" اعتقال العمر، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في مكة المكرمة يوم الثلاثاء الماضي.

وقال إن حساب الرجل الشخصي على تويتر توقف عن التغريد بعد اعتقاله، وإنه منع من السفر منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وذكر حساب "معتقلي الرأي" أنه منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي اعتقل ما لا يقل عن 16 من أساتذة جامعة الإمام.

وكان حساب معتقلي الرأي على "تويتر" تحدث أمس عن أنباء تفيد باعتقال أحمد العماري، عميدِ كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقا، مع أحد أبنائه بعد دهم منزله.