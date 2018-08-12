الأردن يعلن إحباط "مخطط إرهابي" واعتقال خمسة

أعلنت الحكومة الأردنية (الأحد) إحباط مخطط إرهابي كبير كان يستهدف البلاد، فيما ارتفع عدد أفراد الخلية الذين اعتقلوا إلى خمسة جراء عملية المداهمة في مدينة السلط وسط البلاد.

وعن تفاصيل الحادثة: لقي أربعة رجال أمن أردنيين حتفهم وأصيب عدد من رجال الأمن خلال مداهمة في منطقة السلط لمجموعة من المشتبه بهم بتفجير عبوة ناسفة بمنطقة الفحيص ما أدى لمقتل أحد أفراد قوات الدرك الأردني.: العملية التي وقعت أحداثها على مدار يومين تتلخص في التالي:

ما الذي جرى في الفحيص؟

هجوم بعبوة ناسفة استهدف دورية أمنية غربي عمّان (الجمعة)، وكانت الدورية مكلفة بحماية مهرجان الفحيص الفني في منطقة تحمل الاسم نفسه بمحافظة البلقاء.

التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة زرعت أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها لتأمين أحد المواقع في محيط مهرجان الفحيص .

الانفجار تسبب بمقتل رقيب وإصابة ستة من أفراد الدورية، هم أربعة من قوات الدرك، واثنان من قوة الأمن العام.

مداهمة في السلط

الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة لموقع قالت إن الخلية التي نفذت هجوم الفحيص تتحصن به، حيث تحرّكت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنيّة إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورّطهم في هذه العمليّة، وأكدت أن عملية المداهمة جاءت على معلومات استخباراتية دقيقة.

وبحسب مصادر أردنية رسمية رفض المشتبه بهم تسليم أنفسهم وبادروا بإطلاق نار كثيف تجاه القوّة الأمنيّة المشتركة، وفجرو المبنى السكني الذي يتحصّنون به، والذي كانوا قد قاموا بتفخيخه في وقت سابق، ما أدّى إلى انهيار أجزاء منه خلال عمليّة المداهمة.

نجم عن الاشتباك مقتل أربعة من رجال الأمن الأردني وإصابة 17 آخرين بينهم مدنيين.

الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، كشفت عن اعتقال خمسة من أفراد الخلية بالإضافة إلى ثلاثة عثر عليهم قتلى أثناء العملية، قالت في بيان الأحد إنه "تم العثور على جثث ثلاثة إرهابيين تحت أنقاض المبنى المنهار" الذي تمت مداهمته مساء السبت في منطقة نقب الدبور في السلط. وتحدثت عن "ضبط أسلحة أوتوماتيكية" في المبنى.

الحكومة الأردنية قالت إنها شكلت خلية أزمة تضم رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية "للوقوف على آخر تطورات العملية الأمنية" في مدينة السلط، ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فإن الخلية لا تزال منعقدة رغم انتهاء العملية.

غنيمات أوضحت أن "عمليات التمشيط ما زالت مستمرة". وقالت "في هذه الأثناء تتحرك آليات الدفاع المدني المتخصّصة لتقصّي الوضع داخل المبنى وفحص الأنقاض".

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انهيار المبنى الذي تم تفخيخه من قبل الخلية، بالإضافة إلى صور للمبنى نفسه بعد انهياره.

مخطط يستهدف البلاد