أردوغان: ما فشلوا به عبر الانقلاب يحاولون تنفيذه عبر المال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن هبوط سعر الليرة في الآونة الأخيرة يظهر مخططا ضد تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون شمال شرقي تركيا.

وهذه أهم تصريحات أردوغان:

ما فشلوا بتحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون الآن تنفيذه عبر المال، وهذا اسمه بصراحة حرب اقتصادية.

نقول مع السلامة لمن يفرط بشراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات "إرهابية".

لن نستسلم، إن هاجمتمونا بدولاراتكم، سنبحث عن طرق أخرى لتسيير أعمالنا.

سنتوجه إلى أسواق وتحالفات جديدة ردنا على من يشن حربا تجارية على العالم كله وتشمل بلادنا.

ربع مليون سوري عادوا من تركيا إلى المناطق التي حققنا الأمن فيها.

من الحماقة الاعتقاد بأن دولة مثل هذه الدولة (تركيا) ستتعثر جراء تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية.

الشعب التركي لن يسمح لأحد مرة أخرى بوضع أغلال في قدميه وعنقه ومستعد لبذل روحه ثمنا للحرية.

إن المستوى الحالي لليرة وتقلبات سعر الصرف لا يمكن تفسيرها تفسيرا منطقيا، ويظهر مخططا ضد تركيا.

أجدد مناشدتي للأتراك لبيع اليورو والدولار لدعم الليرة.

الليرة تتراجع: