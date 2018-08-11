مقتل رجل أمن أردني في انفجار عبوة ناسفة

أعلنت وزارة الداخلية الاردنية في بيان (السبت) مقتل عنصر أمني وإصابة ستة آخرين بجروح الجمعة في انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة حماية مهرجان فني سنوي غرب عمّان.

وقال بيان الداخلية إن انفجارا وقع مساء أمس الجمعة لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص (12 كلم غرب عمان) ما أدى لمقتل الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة ستة من أفراد الدورية.

وأوضح البيان أن الجرحى هم أربعة من قوات الدرك واثنان من قوة الأمن العام من أفراد الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني الذي يستضيف سنويا نجوم غناء عرب في منطقة تحمل الاسم نفسه وتبعد 12 كلم غرب عمان واختتم مساء الجمعة.

وأضاف البيان أن الفرق الأمنية المختصة قامت بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، وخلصت بتحقيقها إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع مشيرا إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها قبل وصول الدورية للقيام بواجبها الاعتيادي في الطوق الخارجي لموقع المهرجان.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية أشارت مساء الجمعة إلى وفاة وإصابات بانفجار قنبلة غاز (مسيلة للدموع) بمركبة في الفحيص، ونقلت عن مصدر أمني قوله إن التحقيق مستمر من قبل الخبراء والفنيين للوقوف على أسباب الانفجار وسيتم إعلان النتائج حال ظهورها.

واختتم مهرجان الفحيص هذه السنة مساء أمس الجمعة بحفل للفنان التونسي صابر الرباعي.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز السبت خلال زيارة إلى المديرية العامة لقوات الدرك "عدم التهاون في ملاحقة الإرهابيين وحملة الأفكار الهدّامة أينما كانوا وضرورة ملاحقة مقترفي الجريمة النكراء، وتقديمهم ليد العدالة لينالوا الجزاء العادل".

وقال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الأردنية إن "الأردن سيبقى دوماً في مقدّمة الركب لمحاربة الإرهاب الغاشم والأفكار الظلاميّة التي تستهدف حياة الأبرياء وتحاول تقويض الأمن والاستقرار".