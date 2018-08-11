إيران تتضامن مع تركيا ضد "ترهيب" الولايات المتحدة

دخل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على خط الخلاف المتفاقم بين تركيا والولايات المتحدة، السبت، متهما واشنطن بـ"إدمان العقوبات والترهيب".

وقال ظريف في تغريدة على موقع "تويتر" إن "ابتهاج (الرئيس الأمريكي دونالد ترمب) بالتسبب بصعوبات اقتصادية لحليفته في حلف شمال الأطلسي تركيا معيب".

وحذر من أنه "على الولايات المتحدة إعادة تأهيل نفسها من الإدمان على العقوبات والترهيب وإلا فسيتوحد العالم بأسره في ما يتجاوز الإدانات الشفهية، لإجبارها على ذلك".

وأضاف "وقفنا إلى جانب جيراننا في السابق، وسنقوم بذلك مجددا الآن".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التركيين في إطار الخلاف المرتبط باعتقال القس الأمريكي آندرو برانسون ومسائل أخرى.

وانعكست التوترات على الليرة التي تراجعت بنسبة 16% مقابل الدولار مسجلة أدنى مستوى لها الجمعة في وقت قال ترمب عبر "تويتر" إن العملة التركية "تتراجع سريعا مقابل دولارنا القوي للغاية".

وعانت إيران كذلك من تراجع كبير في عملتها هذا العام، في انتكاسة تعود جزئيا لإعادة فرض العقوبات الأمريكية بعدما تخلى ترمب عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 حيث خسر الريال قرابة نصف قيمته مقابل الدولار منذ أبريل /نيسان الماضي.