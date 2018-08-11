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سياسة|السعودية

أوربا تطالب السعودية بتفاصيل اعتقال ناشطات حقوقيات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
11/8/2018

طالب الاتحاد الأوربي المملكة العربية السعودية بكشف ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها.

وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.

واحتجزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية عددا من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة.

وأثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين.

وقالت المفوضية الأوربية إنها تواصلت مع المملكة في مسعى للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، "وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن".

وأكدت متحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد على "أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".

المصدر : رويترز
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