والدا ميلانيا يحصلان على الجنسية الأمريكية عبر برنامج يعارضه ترمب

حصل والدا السيدة الأمريكية الاولى ميلانيا ترمب السلوفينية الأصل على الجنسية الأمريكية خلال حفل تجنيس في نيويورك يرجح أنه تم عبر برنامج للم شمل الأسر يعارضه بشدة الرئيس دونالد ترمب.

وأدّى والدا زوجة الرئيس الأمريكي، فيكتور وأماليا نافس اليمين للحصول على الجنسية كما أعلن المحامي المكلف ملفهما مايكل وايلدز.

وردا على أسئلة من صحيفة "نيويورك تايمز عما إذا كان والدا ميلانيا قد حصلا على الجنسية الأمريكية بموجب برنامج يعرف بمعارضة الرئيس الأمريكي له ويطلق عليه ترمب اسم "الهجرة المتسلسلة"، قال وايلدز "أفترض ذلك".

ويتيح البرنامج للرعايا الأمريكيين المجنسين أن يتولوا كفالة أفراد من عائلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة.

ولم يحدد المحامي الفترة التي استغرقها استكمال إجراءات الحصول على الجنسية كما لم يوضح ما إذا كانت السيدة الأمريكية الأولى وراء كفالة إقامتهما الدائمة أم لا.

يشار إلى أن ترمب اعتمد نهجا متشددا في سياسة الهجرة منتقدا الإجراءات التي تتيح للرعايا الأمريكيين المجنسين أن يتولوا كفالة أقرباء لهم من أجل الحصول على الإقامة الدائمة.

ويعتبر الرئيس الجمهوري أن هذا النظام يحرم الأمريكيين من الوظائف ويهدد الأمن القومي، ودعا مرارا إلى نظام يعتمد على معيار الكفاءة ومنح الإقامة " لأشخاص متعلمين ومهنيين يجيدون اللغة الإنجليزية".

وفي تغريدة على تويتر في نوفمبر/تشرين الثاني، عبّر الرئيس بوضوح عن موقفه هذا، وكتب "الهجرة المتسلسلة يجب أن تتوقف الآن! بعض الأشخاص يأتون ويجلبون عائلاتهم بكاملها معهم، ما يمكن أن يكون سيئا. غير مقبول".

ولم يتضح موعد حصول والدي ميلانيا ترمب على بطاقات الإقامة الدائمة رغم أنه تم الكشف عن وضعهما هذا في فبراير/ شباط من قبل وايلدز، الذي قال لصحيفة نيويورك تايمز إن ميلانيا ترمب هي كفيلتهما.

وبموجب القانون الأمريكي فإنه يجب أن يكونا بوضع إقامة دائمة لمدة خمس سنوات قبل أن يصبحا مواطنين أمريكيين، كما أن إجراءات النظر في الملفات يمكن أن تستغرق عدة أشهر بعد ذلك.

وفيكتور نافس بائع السيارات في سلوفينيا بينما عملت آماليا سابقا في مصنع أنسجة، وهما في السبعينات من العمر ومتقاعدان ويمضيان غالبية أوقاتهما في الولايات المتحدة حيث يقضيان الوقت مع ابنتهما وحفيدهما بارون.