منظمة حقوقية تلتف على حجب موقعها وتعيد تشغليه في مصر

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة الجمعة أنها قررت "الالتفاف على الرقابة" وإعادة تشغيل موقعها الإلكتروني في مصر بعد أن تم حجبه لمدة عام.

مواقع محجوبة في مصر: