غوتيريش يدعو للتحقيق في غارة للتحالف السعودي الإماراتي أودت بحياة العشرات

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارة جوية للتحالف السعودي الإماراتي على صعدة والتي استهدفت سوقا مزدحمة وحافلة تقل أطفالا وأدت لمقتل العشرات بينهم أطفال.

وفيما يلي أبرز ردود الأفعال على هجوم صعدة:

– دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في هذا الحادث مشددا علي جميع الأطراف ضرورة احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا سيما القواعد الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.

– أكد غوتيريش في بيان أصدره نائب المتحدث باسمه فرحان حق أنه يجب على جميع الأطراف أن تحرص باستمرار على تجنيب المدنيين والمنشآت المدنية خلال تسيير العمليات العسكرية، مجددا دعوته للتوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل داخل اليمن باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

– حثّ البيان جميع الأطراف على التهدئة والانخراط بشكل بناء في العملية السياسية، بما في ذلك المشاورات المقرر إجراؤها في جنيف في سبتمبر/أيلول المقبل.

– دعت وزارة الخارجية الأمريكية التحالف السعودي الإماراتي إلى التحقيق في غارة صعدة، التي أسفرت عن مقتل 50، أكثر من نصفهم من الأطفال، وإصابة 70 آخرين، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

– وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "نحن قلقون بالتأكيد من التقارير التي وردت عن هجوم أسفر عن مقتل مدنيين. ندعو التحالف بقيادة السعودية لإجراء تحقيق شامل وشفاف في تلك الواقعة".

– الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، اتهم التحالف السعودي الإماراتي بالوقوف وراء الحادثة، وفق ما نقلت عنه قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

– المتحدّث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قال إن الاستهداف الذي تم في محافظة صعدة "عمل عسكري مشروع" وأوضح المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن العمل العسكري استهدف عناصر خططت ونفذت لاستهداف مدنيين في مدينة جازان السعودية.

– المالكي قال إن الهجوم تم "بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".