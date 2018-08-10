شهيدان ومئات الجرحى في استهداف جيش الاحتلال لمسيرات غزة

استشهد فلسطينيان، وأصيب 307 أشخاص آخرين، (الجمعة)، بالرصاص الحي وبالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.
وهذه أبرز التطورات:
- الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، قال إن الشهيدين هما "علي العالول"، والمسعف المتطوع "عبد الله القططي" قتلا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- القدرة أضاف أن 307 فلسطينيا أصيبوا بالاختناق والرصاص الحي.
- أطلقت دبابة إسرائيلية مساء الجمعة قذيفة على منطقة وسط قطاع غزة، سقطت في فناء منزل شرقي مخيم البريج.
- يقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية بقوة مفرطة، أدت إلى سقوط 167 شهيداً وآلاف الجرحى.
- في مارس/آذار الماضي بدأت الاحتجاجات الفلسطينية في إطار "مسيرات العودة".
- تهدف مسيرات العودة لرفع الحصار المفروض على غزة وتأكيد حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وقراهم.
قتل المسعفين:
- جواد عواد، وزير الصحة الفلسطيني، اعتبر قتل إسرائيل مسعفي ومتطوعي إسعاف، خرقاً صارخاً لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية.
- وزير الصحة الفلسطيني طالب كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المواطنين العُزَّل.
- القططي هو ثالث مسعف فلسطيني يقتل برصاص الاسرائيليين منذ 30 من مارس/ آذار الماضي.
هدنة هشة وحرب وشيكة:
- جرى الحديث (الخميس) عن التوصل لهدنة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر والأمم المتحدة.
- حذر الاتحاد الأوربي (الجمعة) من "قرب" اندلاع نزاع جديد بين إسرائيل وقطاع غزة بعد المواجهات الأخيرة.
- عصر الخميس، استهدفت غارة إسرائيلية جديدة مركز المحسال الثقافي والذي يضم مقر الجالية المصرية في قطاع غزة.
- الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 20 شخصاً وتدمير المبنى كلّياً.