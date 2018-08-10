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سياسة|الصين

شاهد: الصين توقف هدم مسجد تاريخي إثر مظاهرات للمسلمين

10/8/2018

أوقفت السلطات الصينية هدم مسجد في منطقة نينغشيا، شمالي الصين (الجمعة) بعد احتجاجات للمسلمين ضد الحكومة المحلية على اعتزامها هدم مسجد تاريخي أعيد ترميمه حديثا بالمنطقة.

وتتمتع منطقة نينغشيا الواقعة شمالي الصين، بالحكم الذاتي ويقطنها أغلبية مسلمة.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" المحلية، ندد الآلاف من مسلمي عرقية "خوي" ببلدة "فويكو" أمام مسجد "فويكو الكبير" الذي بني قبل 600 عام على الطراز الصيني، وهُدم إبان الثورة الثقافية الصينية. 

وأعرب المتظاهرون عن احتجاجهم لإصدار الحكومة المحلية بيانا أعلنت فيه اعتزامها مطلع الشهر المقبل، هدم المسجد التاريخي الذي أعيد ترميمه قبل عام.

وقالت الصحيفة إن السلطات المحلية اتخذت من عدم وجود رخصة البناء المطلوبة، ذريعة لهدم المسجد التاريخي.

وأوضحت أن المظاهرة تعد الأكبر التي تشهدها منطقة "نينغشيا" في تاريخها.

وأشارت أن رجال الدين عقدوا اجتماعا مع المسؤولين المحليين، اتفقوا فيه على عدم هدم المسجد؛ شريطة إزالة قببه الثمانية.

يُشار إلى أن الصين تضم 10 مجموعات عرقية مسلمة من بين 56 مجموعة عرقية، وهم مسلمو  (خوي) هوي، والقيرغيز، والقازاق، والأويغور، والطاجيك، والتتار، والأوزبك، والسالار، والباون ودونغشيانغ.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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