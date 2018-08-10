شاهد: احتجاجات للدروز على قانون القومية اليهودية في إسرائيل

شهدت ساحة رابين في مدينة تل أبيب احتجاج آلاف الدروز على قانون القومية اليهودية الذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

وبلغ عدد المشاركين في الاحتجاج نحو 50 ألف شخص، من بينهم الآلاف من العرب واليهود.

وعبر العديد من أعضاء الأقلية العربية الدرزية عن شعورهم بالخيانة، كونهم مواطنين إسرائيليين، ويخدمون في الجيش وقطاعات أخرى منذ عام 1948، ورغم ذلك فقد منح القانون الجديد لليهود الحق "الوحيد" في "تقرير المصير" في إسرائيل.

كما خفض القانون درجة اللغة العربية من إحدى اللغتين الرسميتين إلى لغة لها "وضع خاص في الدولة".

ودعا العديد من الدروز إلى إسقاط الخدمة العسكرية الإلزامية "المفروضة" عليهم منذ العام 1956.

وقالت آيات سلامة، وهي درزية من قرية يركا في الجليل الغربي، إن لديها ابنين يخدمان في الجيش الإسرائيلي، أحدهما في البحرية الإسرائيلية.