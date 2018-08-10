البث الحي
سياسة|إسرائيل

شاهد: احتجاجات للدروز على قانون القومية اليهودية في إسرائيل

10/8/2018

شهدت ساحة رابين في مدينة تل أبيب احتجاج آلاف الدروز على قانون القومية اليهودية الذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

وبلغ عدد المشاركين في الاحتجاج نحو 50 ألف شخص، من بينهم الآلاف من العرب واليهود.

وعبر العديد من أعضاء الأقلية العربية الدرزية عن شعورهم بالخيانة، كونهم مواطنين إسرائيليين، ويخدمون في الجيش وقطاعات أخرى منذ عام 1948، ورغم ذلك فقد منح القانون الجديد لليهود الحق "الوحيد" في "تقرير المصير" في إسرائيل.

كما خفض القانون درجة اللغة العربية من إحدى اللغتين الرسميتين إلى لغة لها "وضع خاص في الدولة".

ودعا العديد من الدروز إلى إسقاط الخدمة العسكرية الإلزامية "المفروضة" عليهم منذ العام 1956.

وقالت آيات سلامة، وهي درزية من قرية يركا في الجليل الغربي، إن لديها ابنين يخدمان في الجيش الإسرائيلي، أحدهما في البحرية الإسرائيلية.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

(تويتر)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)