شاهد: أردوغان يدعو الأتراك إلى بيع العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى تحويل العملات الأجنبية والذهب إلى الليرة التركية، لدعم اقتصاد البلاد، مشيرا إلى ما وصفه بالحرب الاقتصادية على تركيا.

تصريحات أردوغان جاءت خلال خطاب له في تجمع شعبي بمدينة بايبورت، شمال شرقي البلاد، أكد خلاله أن الدولار لن يعطل مسيرة تركيا على حد قوله.

وقال أردوغان في كلمته: "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطني".

وجاءت دعوة أردوغان بعد موجة هبوط تعرضت لها العملة التركية حيث وصل سعر الدولار حتى الساعة 11:57 صباح الجمعة بتوقيت غرينتش إلى 06:02 ليرة، بانخفاض نسبته 8.5% في نفس اليوم.