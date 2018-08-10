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سياسة

السعودية: السلطات تهدد أسرة لإرغام ابنها على التوقف عن تناول الأزمة مع كندا

الناشط السعودي عمر عبد العزيز
الناشط السعودي عمر عبد العزيز
10/8/2018

قال مواطن سعودي يعيش في كندا إن الشرطة السعودية تهدد أسرته لإرغامه على التوقف عن الحديث عن الأزمة بين البلدين

وأضاف عمر عبد العزيز وهو طالب وناشط سياسي لموقع سي بي سي الكندي أن قوات الشرطة اقتحمت منزل أخيه طالبة منه أن يقنعه بالتوقف عن التغريد بشأن الأزمة بين كندا والسعودية وإلا فإنهم سيقومون باعتقاله.

وأكد عمر أنه لن يتوقف عن الكلام حول الأزمة بين البلدين على الرغم من التهديدات.

وأوضح الموقع أن عبد العزيز بدأ نشاطه عام 2009 عندما انتقل إلى كندا لدراسة اللغة الإنجليزية، وفي العام 2013 حصل عبد العزيز على آلاف المتابعين على تويتر، وأنهت السلطات السعودية منحة عبد العزيز للدراسة وطلبت منه العودة إلى وطنه.

وأشار الموقع إلى أن خوف عبد العزيز على حياته دفعه لطلب اللجوء السياسي في كندا عام 2014 ويعيش الآن كمقيم في مقاطعة كيبيك حيث يواصل دراسته.

وقال عمر في مقابله مع سي بي سي الكندي إن أشقاءه وأصدقاءه ليسوا أكثر أهمية من آلاف الأشخاص الذين جرى اعتقالهم ظلما والزج بهم في السجون.

لكن عمر عاود التغريد قائلا إنه تلقى اتصالا يفيد بأن التهديدات كانت اجتهادا من موظف وأن أصدقاءه بخير.

واندلعت أزمة بين المملكة العربية والسعودية وكندا بعد مطالبة كندا السلطات السعودية بالإفراج عن نشطاء من المجمع المدني وحقوق المرأة.

وقامت السعودية بطرد السفير الكندي واستدعاء السفير السعودي ردا على المناشدات الكندية.

لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكد أنه سيواصل الضغط على الدول بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأعربت كندا عن قلقها حيال الإجراءات السعودية، كما أكدت تمسكها بموقفها المطالب باحترام حقوق الإنسان.

المصدر : صحف أجنبية
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