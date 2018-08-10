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سياسة

الأمم المتحدة تعين رئيسة تشيلي السابقة مفوضا لحقوق الإنسان

فوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه
فوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه
10/8/2018

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة (الجمعة) تعيين رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

مفوض جديد لحقوق الإنسان:
  • الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن تعيين باشيليت (الأربعاء).
  • ستحل محل الأمير زيد بن رعد الحسين الذي سيتنحى في نهاية الشهر بعد انتهاء ولايته التي استمرت أربعة أعوام في جنيف.
  • باشيليت كانت أول امرأة تتولى الرئاسة في تشيلي بين عامي 2006 و2010.
  • تعرضت باشيليت وهي طبيبة أطفال، للتعذيب في عهد الدكتاتور أوغستو بينوشيه.
  • كانت تتمتع بشعبية كبيرة بفضل سياسات حكومتها في مجال الرعاية الاجتماعية، والنمو الاقتصادي المطرد في عهدها.
تحقيق أممي في قصف الأطفال:
  • دبلوماسيون قالوا إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع في جلسة مغلقة (الجمعة) لمناقشة مقتل 40 طفلا في اليمن.
  • الحكومة التابعة للحوثيين قالت إن قصف للتحالف السعودية الإماراتي على حافلة طلاب أسفر عن مقتل عشرات الأطفال.
  • طلبت الاجتماع بوليفيا وهولندا وبيرو وبولندا والسويد، وهي دول غير دائمة العضوية في المجلس.
  • مساعدة مندوب هولندا في الامم المتحدة ليز غريغوار قالت "لقد شاهدنا صور الاطفال القتلى، الأمر الأساسي هو إجراء تحقيق نزيه ومستقل".
  • أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية أنه سيتم "التحقق من ظروف وإجراءات إحدى عملياته في محافظة صعدة اليمنية.
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن الهجوم أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى ضمنهم أطفال.
  • وأعربت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي تدعم التحالف عن قلقها من الحصيلة الكبيرة للقتلى المدنيين.
  • الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى تحقيق "مستقل".
المصدر : وكالات
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