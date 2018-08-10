الأمم المتحدة تعين رئيسة تشيلي السابقة مفوضا لحقوق الإنسان

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة (الجمعة) تعيين رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
مفوض جديد لحقوق الإنسان:
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن تعيين باشيليت (الأربعاء).
- ستحل محل الأمير زيد بن رعد الحسين الذي سيتنحى في نهاية الشهر بعد انتهاء ولايته التي استمرت أربعة أعوام في جنيف.
- باشيليت كانت أول امرأة تتولى الرئاسة في تشيلي بين عامي 2006 و2010.
- تعرضت باشيليت وهي طبيبة أطفال، للتعذيب في عهد الدكتاتور أوغستو بينوشيه.
- كانت تتمتع بشعبية كبيرة بفضل سياسات حكومتها في مجال الرعاية الاجتماعية، والنمو الاقتصادي المطرد في عهدها.
تحقيق أممي في قصف الأطفال:
- دبلوماسيون قالوا إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع في جلسة مغلقة (الجمعة) لمناقشة مقتل 40 طفلا في اليمن.
- الحكومة التابعة للحوثيين قالت إن قصف للتحالف السعودية الإماراتي على حافلة طلاب أسفر عن مقتل عشرات الأطفال.
- طلبت الاجتماع بوليفيا وهولندا وبيرو وبولندا والسويد، وهي دول غير دائمة العضوية في المجلس.
- مساعدة مندوب هولندا في الامم المتحدة ليز غريغوار قالت "لقد شاهدنا صور الاطفال القتلى، الأمر الأساسي هو إجراء تحقيق نزيه ومستقل".
- أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية أنه سيتم "التحقق من ظروف وإجراءات إحدى عملياته في محافظة صعدة اليمنية.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن الهجوم أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى ضمنهم أطفال.
- وأعربت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي تدعم التحالف عن قلقها من الحصيلة الكبيرة للقتلى المدنيين.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى تحقيق "مستقل".