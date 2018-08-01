90 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين في يوليو

تواصلت الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، ورصدت (لجنة دعم الصحفيين) 90 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يوليو/تموز المنصرم.

وجاء في بيان للجنة دعم الصحفيين (منظمة غير ربحية وتضم صحفيين وكتّاب عرب) أن 28 صحفياً أصيبوا خلال ذلك الشهر، منهم 17 إصابة في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع، بينهم صحفيتان، و11 إصابة واعتداء أخرى في الضفة المحتلة.

وبيّنت اللجنة في بيانها أن 7 صحفيين تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، كما رصدت اللجنة 4 حالات تعرضوا لتمديد الاعتقال وتأجيل الحكم وإصدار أحكام، وسجّلت اللجنة تعرّض حالتين للتعذيب داخل السجون الإسرائيلية، وفرض غرامات مالية بحق 4 حالات، وفرض الحبس المنزلي على صحفي واحد، واستدعاء 3 صحفيين.

وفيما يتعلق بعرقلة عمل الصحفيين، وثّقت اللجنة 17 انتهاكاً في ذلك الإطار تخلّلها تسجيل مخالفتين في المرور، وتكسير كاميرا، وإلحاق الضرر بسيارة تلفزيون، ومنع صحفيين من السفر.

كما حظرت السلطات الإسرائيلية، خلال الشهر الماضي، عمل قناة القدس الفضائية في مدينة القدس وداخل إسرائيل، بموجب قرار اعتبر القناة "إرهابية".

وسجلت اللجنة 4 حالات تهديد، و5 حالات اقتحام لمنازل الصحفيين الذين يعملون في فضائية القدس، ومصادرة معدات صحفية وهواتف وحواسيب وأملاك خاصة لـ5 صحفيين.

والشهر الماضي، ارتفع عدد المعتقلين الصحفيين في السجون الإسرائيلية إلى 27 صحفيا، و7 صدرت بحقهم أحكاما فعلية، و5 موقوفين إدارياً، و15 لا يزالون في أقبية التحقيق.

ووفق آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6 آلاف و500 بينهم 350 طفلا، و62 معتقلة.